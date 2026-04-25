YouTube cerró canales de famoso influencer y creador de contenido: Esto se sabe

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un popular y famoso influencer reveló que YouTube decidió cerrar dos de sus canales por un inesperado motivo. Conoce de qué streamer se trata y la repercusión que tuvo entre sus seguidores.

YouTube toma inesperada decisión contra influencer

YouTube eliminó los canales adicionales vinculados al influencer Braden Peters, conocido en el mundo digital como 'Clavicular', quien sobresalió en las redes sociales como un personaje con un enfoque extremo para alcanzar los estándares de belleza masculina.

Según un portavoz de YouTube, la plataforma habría eliminado su contenido en noviembre por facilitar el acceso a sitios web que infringen las políticas de la compañía en materia de bienes y servicios regulados o ilegales.

"Terminamos el canal original del creador en noviembre de 2025", dijo el portavoz de Youtube a People. Luego agregó que la plataforma "eliminó estos canales adicionales bajo nuestros términos de servicio, que prohíben crear nuevos canales después de una terminación".

Cierran cuentas de YouTube de 'Clavicular'

Al tener conocimiento de esta medida en su contra, el influencer se pronunció en las redes sociales. Mediante su cuenta de X, 'Clavícular' indicó que la eliminación de sus canales en YouTube se dieron "sin advertencia ni explicación", una situación que lo ponía triste por no poder usarlas para seguir subiendo contenido e interactuar con sus seguidores.

"Muy malas noticias esta mañana. Mis canales de YouTube @LiveWithClav y @ClavLooksmax fueron terminados sin advertencia ni explicación. Los canales ofrecían videos en directo y cursos gratuitos creados por mí para ayudar a empoderar a jóvenes a alcanzar su máximo potencial", escribió el influencer el 23 de abril.

En ese marco, Braden precisó que junto a su equipo trabajan para cumplir estrictamente con los términos de servicio de YouTube, censurando todo el lenguaje inapropiado y temas delicados. Finalmente, pidió apoyo a sus seguidores para poder recuperar sus cuentas.

Very sad news this morning. My YouTube channels @ LiveWithClav & @ ClavLooksmax were terminated this morning with no warning or explanation. The channels consisted of livestream VODs and free courses created by me to help empower young men to be the best versions of themselves.... pic.twitter.com/mcTbfFOCFy — Clavicular (@Clavicular0) April 23, 2026

YouTube responde a Clavicular tras cuestionamientos

YouTube precisó que le dio a 'Clavicular' las explicaciones por correo de por qué eliminaron sus cuentas: "Hemos revisado tu contenido y hemos encontrado infracciones graves o reiteradas de nuestras normas de la comunidad. Por este motivo, hemos eliminado tu canal". Esto ocurrió poco más de una semana después de que Clavicular fuera hospitalizado por una presunta sobredosis.

Es así como se dio a conocer que YouTube cerró dos canales del famoso influencer Braden Peters, 'Clavícular', quien tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok, Kick e Instagram, por "infracciones graves o reiteradas".