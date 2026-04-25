Donald Trump se pronuncia luego de ser evacuado en hotel de Washington: "Que el espectáculo continúe"

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Esta noche, el presidente Donald Trump fue evacuado de forma urgente, luego de que se reportaran disparos en el lobby del hotel Washington Hilton durante la Cena de Corresponsales.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el atacante fue reducido en el lugar y posteriormente falleció. Asimismo, el presidente de Estados Unidos se encuentra fuera de peligro y se manifestó en sus redes sociales.

Donald Trump se pronuncia luego de ser evacuado en hotel de Washington

En desarrollo.



