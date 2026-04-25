RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Comunicado luego de evacuación

Donald Trump se pronuncia luego de ser evacuado en hotel de Washington: "Que el espectáculo continúe"

El hecho que generó momentos de tensión durante el evento, activó un rápido despliegue de seguridad para garantizar el bienestar del presidente.

Donald Trump se pronuncia luego de ser evacuado en hotel de Washington
Donald Trump se pronuncia luego de ser evacuado en hotel de Washington (Difusión)

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 25/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Esta noche, el presidente Donald Trump fue evacuado de forma urgente, luego de que se reportaran disparos en el lobby del hotel Washington Hilton durante la Cena de Corresponsales

De acuerdo con fuentes de seguridad, el atacante fue reducido en el lugar y posteriormente falleció. Asimismo, el presidente de Estados Unidos se encuentra fuera de peligro y se manifestó en sus redes sociales.

Donald Trump se pronuncia luego de sufrir atentado en hotel de Washington
Donald Trump se pronuncia luego de ser evacuado en hotel de Washington

 

En desarrollo.

Donald Trump fue evacuado por el servicio secreto luego que se escucharan disparos en hotel de Washington
Lee también

Donald Trump fue evacuado por el servicio secreto luego que se escucharan disparos en hotel de Washington

 


 

Estados Unidos felicita al Perú por compra de aviones F-16: Comando Sur reitera alianza de seguridad
Lee también

Estados Unidos felicita al Perú por compra de aviones F-16: Comando Sur reitera alianza de seguridad

Temas relacionados comunicado Estados Unidos evacuación Presidente seguridad Washington

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA