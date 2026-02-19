Querido actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria' muere a los 53 años: ¿Qué terrible enfermedad padecía?

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la actuación está de luto. El actor estadounidense Eric Dane falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años, luego de enfrentar durante un año la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025. La noticia ha generado conmoción en la industria del entretenimiento y entre millones de seguidores.

Eric Dane y su feroz lucha contra la ELA

Reconocido por sus recordados papeles en las exitosas series Grey's Anatomy y Euphoria, Dane había mantenido discreción sobre el avance de su enfermedad, aunque en los últimos meses su entorno confirmaba que atravesaba un proceso complejo y delicado, marcado por el deterioro progresivo de su salud.

La confirmación oficial llegó a través de la revista People, que difundió un comunicado de la familia en el que se informó que el actor murió tras una valiente batalla contra la ELA. "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", señala el mensaje.

En medio del dolor, sus familiares revelaron que el actor pasó sus últimos días acompañado de su esposa y sus hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida, mientras que colegas y fanáticos alrededor del mundo comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes en redes sociales

Durante su lucha, Dane también se convirtió en un defensor activo de la concienciación sobre la ELA y la importancia de la investigación científica, dejando un legado que trasciende la pantalla y que ahora, tras su partida, adquiere un significado aún más profundo.

¿Qué es la ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Estas células son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo, como caminar, hablar o mover los brazos y las piernas diariamente.

Con el avance de la enfermedad, los músculos se debilitan progresivamente hasta perder fuerza y movilidad. Puede generar dificultad para hablar, tragar o respirar en etapas avanzadas. No tiene cura, pero existen tratamientos que ayudan a retrasar su progreso y mejorar la calidad de vida.

De esta manera, la muerte de Eric Dane, a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enluta al mundo del entretenimiento y pone en relieve la dureza de esta enfermedad neurodegenerativa. Su legado artístico, forjado en la televisión, perdurará en la memoria de colegas, familiares y millones de seguidores.