Exfutbolista de selección muere tras accidente automovilístico: Esto es lo que se sabe

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El fútbol internacional recibió una noticia que generó pesar entre sus seguidores. El exdeportista falleció a los 38 años luego de un accidente de tránsito. El exmediocampista defendió también a un popular club francés entre 2012-2014.

Kalilou Traoré murió a los 38 años tras accidente

Kalilou Traoré falleció a los 38 años después de verse involucrado en un accidente de tránsito. La noticia fue difundida el 26 de julio del 2026 y confirmada por el FC Sochaux-Montbéliard, último club profesional del exatleta, que expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

El exfutbolista maliense nació el 9 de setiembre de 1987 y desarrolló buena parte de su carrera en distintos países. Antes de llegar al fútbol francés, defendió las camisetas del Real Bamako, Wydad Casablanca, Hassania Agadir, NK Istra 1961 y Odense BK, según registros de su trayectoria profesional.

El club francés FC Sochaux-Montbéliard recordó su vínculo con la institución, donde jugó entre los años 2012 y 2014. Durante esa etapa, Traoré disputó 11 partidos de Ligue 1. Su carrera profesional terminó prematuramente en 2014, cuando tenía apenas 26 años, después de atravesar problemas físicos que limitaron su continuidad.

🕊️ Le FC Sochaux-Montbéliard a appris avec une profonde tristesse le décès de son ancien joueur Kalilou Traoré, à l'âge de 38 ans.



International malien, il avait porté les couleurs du FCSM de 2012 à 2014, disputant 11 matches de Ligue 1 sous le maillot jaune et bleu.



🖤 Le club... pic.twitter.com/a7pzqonNnl — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) July 26, 2026

Su trayectoria con la selección de Malí

Con la selección de Malí, Kalilpu Traoré fue internacional en 17 ocasiones y formó parte del equipo que consiguió la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2013. Este torneo representó uno de los momentos destacados de su trayectoria con los llamados "Aigles", antes de su retiro prematuro del fútbol profesional.

"El club transmite sus más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos", lamentó el equipo francés.

El mensaje fue publicado por el FC Sochaux-Montbéliard tras conocerse la muerte de su antiguo jugador. La institución francesa también recordó que Traore vistió sus colores durante dos temporadas y disputó 11 encuentros de la Ligue 1 con el equipo.

La noticia también fue recogida por medios deportivos de Francia y otros países, que coincidieron en señalar que el exjugador de la selección de Malí murió a los 38 años en el accidente vial. Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían difundido detalles precisos acerca de las circunstancias del siniestro.

La muerte de Kalilou Traoré deja una gran pérdida en el fútbol internacional, donde el exjugador representó a Malí en competencias internacionales y que tuvo una etapa en el fútbol europeo. El accidente de tránsito, su paso por el FC Sochaux y su participación en la CAN 2013 marcaron sus últimos registros deportivos.