Prohíben el uso de dos marcas de PRODUCTOS de LIMPIEZA: ¿Cuáles fueron retiradas del mercado y por qué?

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Prohíben el uso y la comercialización de dos marcas de productos de limpieza. Descubre cuál es el motivo detrás de la medida y qué artículos deberán ser retirados de los mercados, de acuerdo a las Disposiciones 4250/2026 y 4424/2026.

¿Qué productos de limpieza fueron prohibidos?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de todos los productos de dos populares marcas de productos de limpieza en Argentina: Clean Lab y Clorquim. De acuerdo a las disposiciones 4424/2026 y 4250/2026, la medida se da tras detectar irregularidades en los registros sanitarios.

Asimismo, el organismo precisa que los productos de ambas marcas, al no contar con ese importante detalle, no permitía saber con precisión las condiciones de fabricación, por lo que se insta a los mercados, supermercados y cualquier otro establecimiento a prohibir su comercialización, distribución y publicidad.

Las prohibiciones también alcanzan a las páginas web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico donde los productos eran ofrecidos. En el caso de Clorquim, la medida comprende todos los lotes de desinfectantes, limpiadores, productos para superficies y demás artículos de uso doméstico comercializados bajo esa marca.

ANMAT detectó irregularidades en el registro sanitario

De acuerdo a la Disposición 4250/2026, los productos afectados con la medida de la ANMAT son Cloro para su Piscina. Clorquim. Hipoclorito de Sodio 100 g Cl/L" y la "Lavandina Concentrada Clásica. Clorquim. Desinfecta", además de cualquier otro producto elaborado o fraccionado bajo esa denominación comercial.

La investigación determinó que ni siquiera pudo identificarse con certeza una persona física o jurídica responsable de la marca, por lo que también se desconocen el origen y las condiciones de manufactura de los productos.

Según explicó el organismo argentino, la medida busca proteger a los consumidores ante la imposibilidad de verificar la calidad, seguridad y eficacia de los productos involucrados.

Prohíben comercialización de productos de Clean Lab

Por otro lado, de acuerdo a la Disposición 4424/2026, se prohibió la fabricación, uso, distribución, venta y publicidad de todos los productos de limpieza de la marca Clean Lab: incluyendo limpiadores, desinfectantes, insecticidas, aromatizantes y productos destinados al tratamiento y acabado de superficies.

ANMAT, a través de su página oficial, precisa que la decisión fue tomada luego de comprobar que los artículos también se encontraban fuera del marco regulatorio vigente y carecían de las habilitaciones necesarias para garantizar su calidad, origen y seguridad.

Prohíben uso de productos de la marca Clean Lab por irregularidades en registro sanitario.

Finalmente, en ambos expedientes, ANMAT remarcó que se desconocen el origen y las condiciones de manufactura de los productos. Por ese motivo, las prohibiciones permanecerán vigentes hasta que los artículos y sus fabricantes sean debidamente regularizados.

Es así como la ANMAT comunicó las medidas a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las áreas de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que se prohíbe el uso y la comercialización de las marcas de productos de limpieza Clorquim y Clean Lab.