Toma de mando de Keiko Fujimori 2026: Este será el cronograma completo de HOY, martes 28 de julio

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Hoy martes 28 de julio es el día central de la Transmisión de Mando Supremo (TMS) 2026, una jornada marcada por ceremonias religiosas, actos protocolares y la transferencia oficial del mando presidencial.

De acuerdo con el programa preliminar, todas las actividades previstas para ese día se desarrollarán bajo un cronograma establecido, aunque se precisa que los horarios son referenciales.

🔴🔵#MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| Gran expectativa se vive en los exteriores de la vivienda de la presidenta electa, Keiko Fujimori, desde donde se espera su salida rumbo al Congreso para jurar al cargo y asumir oficialmente la Presidencia de la República este 28 de julio, en el marco de las... pic.twitter.com/jnpv5Xxd0E — Exitosa Noticias (@exitosape) July 28, 2026

Cronograma del martes 28 de julio

08:00 a. m. - 09:00 a. m.: Misa Solemne y Te Deum

La jornada comenzará con la tradicional Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima. Participarán el presidente de la República, José María Balcázar; el Gabinete Ministerial; las Altas Autoridades de la Nación y el Cuerpo Diplomático acreditado ante el Perú.

09:00 a. m.: Llegada de la presidenta electa

La Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, arribará al Palacio de Torre Tagle para iniciar las actividades oficiales de la ceremonia de transmisión de mando.

11:50 a. m.: Llegada de asistentes

Llegada de los excelentísimos señores Jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la Transmisión de Mando Supremo 2026 al Congreso de la República.

12:00 p.m.: Arribo de jefes de Estado y de Gobierno

Llegada al Palacio de Torre Tagle de la Comisión de Anuncio del Congreso de la República.

12:15 p. m.: Traslado al Congreso

Salida de la señora Presidenta Electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, del Palacio de Torre Tagle hacia el Congreso de la República.

12:30 p. m.: Llegada al Parlamento

Se tiene previsto el ingreso de Keiko Sofía Fujimori Higuchi al Congreso para el inicio de la sesión solemne.

12:45 p. m. - 1:45 p. m.: Juramentación y mensaje presidencial

Durante esta ceremonia se realizará la juramentación y asunción del cargo de la nueva presidenta de la República, la imposición de la banda presidencial, la interpretación del Himno Nacional, la juramentación de los vicepresidentes y el primer Mensaje a la Nación de la nueva mandataria.

2:00 p. m.: Salida hacia Palacio de Gobierno

Finalizada la ceremonia en el Congreso, la presidenta partirá rumbo a Palacio de Gobierno, mientras que los jefes de Estado y de Gobierno invitados se trasladarán a la residencia presidencial.

2:20 p. m.: Llegada y honores de Estado

La mandataria llegará a Palacio de Gobierno, donde recibirá los honores correspondientes e iniciará las actividades protocolares con los invitados internacionales.

2:30 p. m. - 3:15 p. m.: Bienvenida oficial

Se llevará a cabo la bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la TMS 2026 en la residencia de Palacio de Gobierno.

3:15 p. m. - 4:45 p. m.: Almuerzo oficial

La presidenta ofrecerá un almuerzo oficial en honor de las delegaciones extranjeras y sus cónyuges como parte de las actividades protocolares.

4:45 p. m. - 5:00 p. m.: Despedida de delegaciones

Concluirá el encuentro con la despedida oficial de los jefes de Estado y de Gobierno invitados.

En desarrollo...