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Donald Trump anunció la cancelación de ataques a Irán y asegura que negociaciones avanzan

Donald Trump anunció la cancelación de los ataques militares que, según informó, tenía programados realizar contra Irán para esta noche y aseguró que negociaciones avanzan.

Donald Trump anunció la cancelación de ataques a Irán
Donald Trump anunció la cancelación de ataques a Irán (Foto: Composición Exitosa)

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/06/2026

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de los ataques militares que, según informó, tenía programados realizar contra Irán para esta noche. El mandatario aseguró que las negociaciones con dicho país avanzan al más alto nivel y que existe un acuerdo preliminar entre ambos países.

Irán ya no será atacada según Donald Trump

El mandatario norteamericano recurrió a sus redes sociales para revelar que declinó en su decisión de atacar el territorio iraní durante esta noche tal y como lo había notificado en horas de la mañana de este jueves, 11 de junio.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel de la dirigencia iraní y han sido aprobadas, yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", señaló en un inicio.

En esa línea, acotó que en medio de este escenario "las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados"  y que existe un acuerdo preliminar respaldado por varios países de Medio Oriente y aliados de Estados Unidos.

Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle, por todas las partes involucradas, incluidos Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros.

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Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca ha manifestado que el bloqueo naval en el paía africano permanecerá vigente mientras se formalizan los términos entre ambas naciones.

"El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", finaliza el pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de Truth Social.

Publicación de Donald Trump en Truth Social
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¿Qué decía el primer mensaje de Donald Trump?

En su primer mensaje, Donald Trump amenazó con atacar Irán y agregó que "en un futuro no muy lejano" tomarán "la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera" iraní. 

Publicación de Donald Trump en Truth Social en la que amenaza a Irán
Publicación de Donald Trump en Truth Social en la que amenaza a Irán

En esa, aseguró que asumirán en su totalidad el control "de sus mercados de petróleo y gas" al igual que lo han realizado en  Venezuela, país en el que consideró ello está resultando "sumamente beneficioso" para ambos.

Si bien en un principio Donald Trump anunció que atacaría el territorio iraní la noche de este jueves, 11 de junio, posteriormente declinó esa decisión y asegura que negociaciones avanzan 

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