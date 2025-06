Donald Trump es nominado a Premio Nobel de la Paz por acuerdo de alto al fuego entre Irán e Israel

La mañana de este martes, 24 de junio, el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, fue nominado al Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego que impuso entre Irán e Israel.

El mandatario estadounidense utilizó su cuenta oficial de Truth Social para compartir que el congresista republicano, Earl Carter, elevó una carta al presidente del comité noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, para nominarlo al mencionado galardón que, dicho sea de paso, sería anhelado por Trump desde que inició su primer gobierno.

Hace unos días, Pakistán nominó a Trump al mismo galardón por su intervención en el conflicto armado entre la mencionada nación e India a principios del 2025. Por si fuera poco, esta misma semana, el mandatario norteamericano afirmó que merecía dicha premiación por un acuerdo que selló entre Congo y Ruanda.

Trump también hizo hincapié en la vez que interfirió en el conflicto entre India y Pakistán, naciones en tensión especialmente por la región Cachemira.

El conflicto entre Israel e Irán parece que tiene un nuevo giro. Luego de que el jefe de Estado de EE. UU., Donald Trump, expresó su decepción por la continuación de las hostilidades entre ambos países, acusándolos de violar el acuerdo de alto el fuego anunciado este último lunes por la noche.

"Básicamente, tenemos dos países que han estado luchando durante tanto tiempo y con tanta fuerza que no saben qué c*** están haciendo. (...) Israel. No lance esas bombas. Si lo hace, es una violación grave. ¡Trae a tus pilotos a casa, ahora!", expresó en un inicio el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.