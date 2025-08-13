Estados Unidos 'congela' sanciones a Rusia: Licencia se da por encuentro entre Trump y Putin en Alaska

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este miércoles 13 de agosto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, autorizó la suspensión temporal a las sanciones interpuestas a Rusia. Esta licencia se otorga previo al encuentro que tendrán en Alaska el presidente Donald Trump con su homólogo Vladimir Putin.

Medida será hasta el 20 de agosto

La autorización ha sido firmada por el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Bradley T. Smith. En ella, se exime temporalmente a las actividades relacionadas con la reunión entre los mandatarios, hasta el 20 de agosto.

Esta oficina del Departamento del Tesoro, precisó que esta licencia otorgada a Rusia, estará vigente hasta las 00.01 (hora local) del día mencionado. Se indica además que no se autoriza la liberación de cualquier propiedad bloqueada o inmovilizada.

Otro punto que especifica cuáles son las transacciones prohibidas relacionadas a las RuHSR o las USRS, excepto a las autorizadas en el documento. Esto exceptúa a lo autorizado por el párrafo (a) de esta licencia general, o cualquier transacción o actividad prohibida por cualquier otra orden ejecutiva o cualquier parte del capítulo V del 31 CFR.

Encuentro entre Trump y Putin

Como se recuerda el pasado 11 de agosto El presidente de los Estados Unidos, confirmó que se reuniría con su homólogo de Rusia en el estado de Alaska. Esto marca su reencuentro como mandatarios, por primera vez desde el G20, realizado en 2018 en Japón.

Donald Trump agradeció el gesto de Vladimir Putin de ir hasta suelo estadounidense, en lugar de esperar su llegada o hacerlo en otro país y lo calificó de "respetuoso". Desde el Kremlin, Yuri Ushakov, asesor presidencial de Asuntos Exteriores, aseguró que ambos jefes de Estado buscarán una solución al conflicto en Ucrania.

Este es el tema central del encuentro entre los dos mandatarios. El líder del Partido Republicano, tiene como promesa de campaña ponerle fin al conflicto. Tras casi ocho meses de gestión, no ha conseguido un alto al fuego definitivo. Esta semana, el Ejército ruso continuó su avance en la región de Donetsk.

No obstante, Putin ha expresado su intención de conseguir la paz con Ucrania, pese al reciente escenario bélico. Por su parte, el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, y algunas autoridades europeas, han solicitado su participación en la cumbre.

De este modo, Estados Unidos aliviana sus sanciones sobre Rusia mientras ocurre el encuentro entre Trump y Putin. Sin embargo, hay algunas restricciones que no serán liberadas.