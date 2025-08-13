Delincuentes se meten a un bar, beben tres cajas de cerveza y se quedan dormidos

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Era de madrugada cuando tres delincuentes ingresaron a un bar con la intención de robar. Entre lo que se llevaron, destacaban tres cajas de cerveza que decidieron abrir de inmediato para "celebrar" su hazaña. Eligieron el techo del mismo local como su lugar de fiesta y bebieron hasta quedarse profundamente dormidos.

Delincuentes se quedan dormidos

Tres delincuentes se colaron en un bar de la zona y se llevaron un botín que incluía dinero en efectivo, un celular y, lo más llamativo, tres cajas de cerveza. En lugar de huir, decidieron quedarse a "celebrar" en el mismo lugar del robo.

🇨🇴 | INSÓLITO — Ladrones entran a robar un bar en el centro de Colombia, se toman tres cajas de cerveza... ¡y se quedan dormidos en el techo!



Fueron arrestados al amanecer, aún borrachos y con el botín en mano. pic.twitter.com/EXPwJuSAIs — UHN Plus (@UHN_Plus) August 1, 2025

Tras vaciar botella tras botella, la borrachera les ganó por completo. Tan relajados quedaron, que se recostaron sobre el techo del establecimiento y se quedaron profundamente dormidos. Fue un vecino quien notó movimientos extraños en los techos, no solo del bar, sino también de otros locales cercanos, y decidió avisar.

Al subir para verificar, otro residente se topó con la escena: tres hombres acostados sobre las tejas, visiblemente ebrios y rodeados de botellas vacías. No hubo persecución ni resistencia; apenas podían mantenerse en pie.

Minutos después llegaron los agentes de policía, quienes solo tuvieron que ayudar a los sospechosos a bajar del techo para detenerlos. El dueño del bar presentó la denuncia formal, pidiendo que se les castigue por el robo de la cerveza y demás pertenencias.

Reacciones en redes sociales

La escena no tardó en llegar a las redes sociales, donde las bromas no se hicieron esperar. "No son ladrones, son borrachos" y "Imagínense si en vez de cerveza hubiera sido whisky" fueron algunos de los comentarios más compartidos.

