Gobierno de Donald Trump detuvo a más de 300 mil migrantes ilegales desde su llegada a la Casa Blanca

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, se informó que el arresto de los 300 mil migrantes irregulares se dio desde que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero de este año. El propio gobierno republicano cataloga el hecho como una 'éxito'.

Más de 300 mil migrantes detenidos

Según las estadísticas presentadas por la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, las medidas sobre deportación adoptadas por el gobierno republicano son consideradas 'todo un éxito' y asegura que son cifras históricas.

Durante el discurso de Leavitt, no dudo en comparar al actual mandato con las cifras dejadas por el gobierno antecesor de Joe Biden y calificó a los migrantes ilegales como 'aliens' que no han sido puestos en libertad.

Los cruces ilegales están en su punto más bajo: una baja de casi 90 % del promedio mensual bajo el gobierno de Biden. Por tercer mes cero 'aliens' ilegales liberados en el país. Déjenme repetir esto, por tercer mes consecutivo ni un solo 'alien' ilegal fue puesto en libertad por el gobierno de Donald Trump. Esto es histórico bajo el presidente Trump, recalcó en su exposición.

La secretaria de prensa indicó que un gran porcentaje de las detenciones serían de personas con cargos criminales existentes y aseguró que estas personas están siendo devueltos a sus países de origen.

Pese a muchos reportes falsos en los medios, casi 70 % de estos arrestos han sido de individuos con cargos criminales o condenas previas. Este es un éxito generalizado. Se están eliminando las mayores amenazas de las comunidades estadounidenses y se está devolviendo estos individuos a sus países de origen, aseguró.

Políticas migratorias de Trump

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se recrudecieron las medidas migratorias para la expulsión de visitantes ilegales como el reforzamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), impulsar que los ciudadanos americanos reporten gratuitamente a inmigrantes, entre otras políticas.

Karoline Leavitt aseguró que bajo el mandato del presidente Trump "tenemos las fronteras más seguras de la historia", al revelar que la Patrulla Fronteriza no permitió ni una liberación bajo libertad condicional, a diferencia del 2024 donde se contabilizaron12 mil 365 liberaciones registradas en la frontera entre Estados Unidos y México

Durante la última rueda de prensa, el actual gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump, anunció que han arrestado a más de 300 mil migrantes irregulares desde la llegada del presidente a la Casa Blanca en enero del 2025.