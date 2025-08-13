Gustavo Petro rechaza detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es un secuestro"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, victimizó a los ciudadanos de su país que fueron detenidos este martes 12 de agosto en la zona sur de la Isla Santa Rosa, región Loreto. En ese sentido, calificó como "ilegal" el proceder de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como se recuerda, agentes policiales detuvieron legítimamente a Carlos Sánchez y John Amia por realizar estudios topográficos en territorio peruano cuando intentaban establecer la ubicación del territorio nacional como parte del territorio colombiano.

Califica de "secuestro" el hecho en territorio peruano

Tal como lo viene haciendo desde la última semana desde su cuenta de "X" (Twitter), el mandatario colombiano volvió a provocar al Perú tras el lamentable hecho ocurrido en el oriente de nuestro país.

"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro", escribió.

La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro. https://t.co/rgm8Wtr2Qg — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2025

(Noticia en desarrollo...)