Daniel Quintero minimiza moción que busca impedir su ingreso al Perú y declararlo persona no grata: "No me importa"

¡Continúa la polémica! El precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, señalado como sucesor del mandatario Gustavo Petro, respondió a la moción impulsada por la congresista Patricia Juárez.

Daniel Quintero: "No me importa"

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Quintero emitió su pronunciamiento respecto a la iniciativa que busca declararlo como persona non grata, así como impedir su ingreso al país, enfatizando que Santa Rosa pertenece a su país.

"Congresista, no me importa como me declaren: Santa Rosa está de la mitad del río para acá: Es colombiana", escribió en la red social.

Como se recuerda, el político izquierdista se adjudicó la responsabilidad de haber colocado una bandera colombiana en territorio soberano del Perú. Así lo hizo público en un video transmitido en la citada plataforma.

Con ello, múltiples voces expertas lo señalaron como el nuevo Petro. Por ejemplo, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, en diálogo con Exitosa, enfatizó que Quintero es "un títere" del mandatario, asegurando que sigue sus órdenes para ganar popularidad con la sociedad.

Moción contra político colombiano

Debido a lo que representantes autorizados catalogaron como "constantes provocaciones", la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, presentó este martes 12 de agosto una moción contra Daniel Quintero, para que el Estado peruano le impida el ingreso al país y también, lo declare como persona non grata.

Asimismo, en el documento presentado por Juárez, señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior deben tomar acciones inmediatas para poder concretar la restricción de llegar al país hacia el ciudadano colombiano.

"Este hecho se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia agravadas por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la soberanía peruana sobre la Isla Chinería y la creación del distrito de Santa Rosa en Loreto", sustenta en la moción

"Es un títere de Petro"

Durante su participación con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, aseguró que Daniel Quintero "es un fantoche y títere de Gustavo Petro".

No obstante, se mostró en contra de declarar persona non grata a Quintero, argumentando que esa medida únicamente se otorga a quienes han desilusionado al país porque han tenido una presencia importante, lo que, bajo su criterio, el colombiano "no ha tenido nada para con Perú".

