Trump lanza advertencia previo a encuentro con Putin: "Hay un 25 % de posibilidades de que no sea un éxito"

Queda solo horas para el histórico encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. En ese contexto, el mandatario norteamericano brindó una entrevista en la que ofreció sus expectativas, en las que estima un porcentaje considerable de que fracasen las conversaciones.

Posibilidad de fracaso en el encuentro

En entrevista concedida para el programa 'The Brian Kilmeade Show', de Fox Radio, el líder del Partido Republicano manifestó su optimismo de que las conversaciones con el mandatario ruso sean fructíferas. Desde su perspectiva, no tardará demasiado en saber cuáles son las intenciones del mandatario ruso.

"Creo que ahora está convencido de que va a llegar a un acuerdo. Creo que lo va a hacer. Y lo sabremos... lo voy a saber muy rápido", aseveró el presidente estadounidense.

Sin embargo, considera que existe una probabilidad de que el diálogo con Putin no logre ser satisfactorio. Cabe recordar que Trump prometió acabar con el conflicto que el Kremlin sostiene con Ucrania. Hasta el momento, no ha conseguido ser mediador para que cesen las hostilidades entre ambas naciones.

"Si es una mala reunión, no voy a llamar a nadie... me voy a casa. Pero si es una buena reunión, voy a llamar al presidente Zelenski y a los líderes europeos. Es como el ajedrez. Hay un 25 % de posibilidades de que no sea un éxito", precisó el jefe de gobierno.

Posibilidad de segunda reunión, con Zelenski

Donald Trump dejó abierta la posibilidad de que este no sea el único encuentro que tenga con Vladimir Putin. El presidente norteamericano habló de una asamblea en la que participen líderes de Europa, entre los que también estaría Vladimir Zelenski.

"La reunión más importante será la segunda que tendremos. Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y conmigo mismo, y quizás invitemos a algunos líderes europeos, o quizás no", expresó el también empresario multimillonario.

El fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, será el principal tema que se aborde en el encuentro que tendrán Trump y Putin en Alaska. Hasta el momento, Rusia controla 18 % del territorio ucraniano y el líder ruso tiene la intención de anexionar de forma definitiva Crimea y el Dombás, mientras que el presidente de este país se niega a ceder un solo metro.

De esta forma, la próxima reunión que sostendrán Trump y Putin, podría no ser satisfactoria para todos. El mandatario de los Estados Unidos estima que existe un 25 % de que fracasen las conversaciones.