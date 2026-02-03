España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años: "Implementar barreras reales"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¡A la ofensiva! El presidente de España, Pedro Sánchez, reveló que su gobierno prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales.

Sin redes sociales para menores de 16 años

El mandatario español Pedro Sánchez formó parte del plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubai y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno. Durante su intervención, precisó que es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable, por lo cual, han tomado cinco medidas con el que buscan llegar a ese objetivo.

El presidente reveló ante todos los presentes que una de esas medidas es aprobar un proyecto de ley que prohíbe a menores de 16 años acceder a las redes sociales, ya que han analizado la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertades.

"En cuarto lugar, España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas deberán implementar sistemas efectivos de verificación de edad: no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen", precisó el presidente de España, agregando que en muchos de los entornos digitales "las leyes se ignoran y los delitos se toleran".

Manipular el algoritmo será delito

El jefe de Estado también precisó que actualmente los niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia y manipulación. "No vamos a tolerarlo más", acotó, alegando que su gobierno los protegerá del "salvaje Oeste digital".

En ese marco, aseguró que otras de las medidas es cambiar la ley en España para responsabilizar legalmente a los ejecutivos de las plataformas por muchas de las infracciones que ocurren en sus sitios. Además, convertirán la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales en un nuevo delito penal. Entre otras acciones que realizará España están:

Implementar un sistema de seguimiento del odio y la polarización para rastrear, cuantificar y exponer cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio.

para rastrear, cuantificar y exponer cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio. Trabajar con el fiscal para investigar y perseguir la infracción cometida por Grok, TikTok e Instagram.

📺TV EN DIRECTO | Sánchez: "España va a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control efectivas. Vamos a protegerles contra este Salvaje Oeste digital" https://t.co/zuLptbi2e6 pic.twitter.com/XOpELk7dW2 — EL PAÍS (@el_pais) February 3, 2026

Es así como el presidente Pedro Sánchez anunció que España prohibirá por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años, imponiendo verificación obligatoria de edad y más controles estatales. Esta medida se suma a lo ya implementado en Australia.