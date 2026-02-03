Keysi Salvatierra, pareja de cabecilla de 'Los Pulpos' fue trasladada a Trujillo

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Keysi Salvatierra Vigo, presunta pareja sentimental de Jhonson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos' fue trasladada desde Lima hacia Trujillo bajo un fuerte resguardo policial. La detenida fue capturada en Bolivia y trasladada hacia el Perú por contar con una captura vigente.

Trasladada hacia Trujillo

La pareja sentimental de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', Keysi Salvatierra, fue trasladada este lunes 2 de febrero desde Lima hacia la ciudad de Trujillo donde enfrentará a la justicia peruana por su inclusión en el crimen.

Salvatierra Vigo (29) fue capturada el pasado 26 de enero en la ciudad de La Paz, Bolivia y trasladada hacia la capital donde permaneció detenida en la sede de la Dirincri, ubicada en el Centro de Lima.

A su salida de la sede policial, fue trasladada en un vuelo de 45 minutos en una avioneta de la Policía Nacional hasta el Complejo Policial CAP 'Alcides Vigo Hurtado' de Trujillo.

Durante su traslado, se observó un fuerte contingente policial de diversas unidades de la Policía Nacional en la ciudad norteña. De acuerdo a la información policial, el resguardo de la detenida debía asegurarse ante presuntos ataques de otras organizaciones criminales en su contra.

La pareja de 'Jhonsson Pulpo' es acusada de ser integrante de la red criminal que participó en el secuestro del hijo de una exregidora en el 2021, motivo por el cual se activó una orden de captura vigente en su contra.

Su captura en Bolivia se dio tras colaboración de autoridades policiales como la Policía Boliviana, la PDI de Chile y la Región PNP La Libertad, dando con la captura de la mujer de 29 años.

Tras ser capturada, fue trasladada desde Bolivia hacia la ciudad de Puno, para finalmente llegar hacia la ciudad de Lima. Ahora, con su traslado hacia la ciudad de Trujillo será puesta en disposición de la justicia.

Detenida en Bolivia

La intervención de Salvatierra Vigo se dio tras una orden del Poder Judicial que había ordenado su captura a nivel internacional. Al momento de su detención en la ciudad de La Paz, se le intervino con documentos bolivianos obtenidos de manera irregular.

De acuerdo a la investigación policial, la pareja de Jhonsson Smith sería la operadora económica de la organización 'Los Pulpos'. Tras las coordinaciones policiales, fue expulsada de Bolivia y puesta en disposición de las autoridades peruanas.

🚨 #OperativoInternacional | La DIRINCRI, a través de la División de Investigación de Extorsiones, en coordinación con la Policía Boliviana, la PDI de Chile y la Región PNP La Libertad, logró la ubicación y captura en Bolivia de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo (29), integrante... pic.twitter.com/yVUVYXKAeP — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) January 29, 2026

Por su parte, la ubicación y captura a Jhonsson Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", cabecilla de la organización criminal continúa en marcha.