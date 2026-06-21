Tragedia aérea: Avioneta militar cae en Cochabamba dejando de saldo seis fallecidos

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una avioneta militar se precipitó a tierra en el sector de Cerro Sayari, en Cochabamba, cobrando la vida de seis personas. La aeronave, que realizaba una misión de apoyo cívico en medio de la crisis, fue hallada sin sobrevivientes por los equipos de rescate.

Cronología de una misión trágica

La aeronave partió del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Según la Fuerza Aérea Boliviana, el contacto se perdió durante la ruta, activando el protocolo de emergencia conocido como INCERFA para localizar los restos junto a sus seis ocupantes.

Tras intensas horas de búsqueda, el equipo de rescate ubicó a la aeronave en una zona montañosa. Las autoridades confirmaron el fatal desenlace, marcando una jornada de profundo dolor para los familiares y compañeros de los cuatro militares y dos civiles fallecidos.

"De manera preliminar, de acuerdo con el informe del equipo de búsqueda y rescate, no existen sobrevivientes", informó la autoridad.

El siniestro se dio mientras la aeronave sobrevolaba puntos estratégicos de la carretera que una a La Paz con Cochabamba. Esta ruta presentaba complicaciones debido a la persistencia de cortes de vía, ejecutados por sectores sindicales que mantienen protestas activas ante el gobierno de Rodrigo Paz.

Comunicado de la Fuerza Aérea Boliviana.

Investigación y labor humanitaria

A su vez, el Ministerio de Defensa activó a la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos. Este equipo técnico se encargará de determinar las causas exactas que provocaron que la misión de apoyo cívico termine en tragedia, buscando esclarecer qué falló durante el vuelo de este domingo.

Asimismo, recuerdan como esta misma unidad había trasladado recientemente a niños con cáncer desde Oruro. Esta labor humanitaria ocurrió mientras persistían bloqueos en varias rutas del país, complicando el tránsito terrestre y obligando a intensificar el uso de puentes aéreos para diversos servicios.

La Fuerza Aérea Boliviana expresó sus condolencias por el fallecimiento de cuatro militares en el acc1dent3 aéreo registrado la mañana de este domingo. Las v1ctim4s fueron identificadas como Ariel Maida Suárez, Dema Celier Vidal Pedraza, Marcelo Alberto Pérez Becerra y Franz... pic.twitter.com/xlNxI4xBjO — EL DEBER (@grupoeldeber) June 21, 2026

El Comando General de la Fuerza Aérea emitió un comunicado institucional expresando su pesar. Los altos mandos reafirmaron su compromiso de acompañar a las familias de los tripulantes fallecidos en este difícil proceso, brindando el apoyo necesario ante la pérdida de los funcionarios.

El Ministerio de Defensa continúa trabajando en las labores de recuperación de los restos en la zona del siniestro. Este suceso, que enluta a las instituciones castrenses, obliga a revisar los protocolos de seguridad aérea mientras el país sigue enfrentando una compleja coyuntura de alta tensión social.

El país boliviano permanece atento a los resultados de la investigación del accidente que dejó seis fallecidos. Las autoridades han rendido honores a los tripulantes caídos en esta avioneta militar, cuyo desplome marca un trágico capítulo nacional para toda Bolivia.