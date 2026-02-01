EE.UU. asegura que cooperación con Delcy Rodríguez es temporal y plantea elecciones en Venezuela

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que la cooperación con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez es de carácter temporal y que el objetivo de Washington es propiciar un escenario que conduzca a elecciones en Venezuela en un plazo de 18 a 24 meses. La información fue difundida por The Wall Street Journal, que recogió las declaraciones en medio de la coyuntura política que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro.

Cooperación limitada

El funcionario estadounidense explicó que la colaboración con Rodríguez responde a una necesidad práctica de mantener ciertos canales de comunicación abiertos, pero que ello no implica un reconocimiento pleno ni un respaldo político al régimen. Al contrario, se trataría de una cooperación temporal para garantizar estabilidad en el corto plazo, pero con la mirada puesta en un proceso electoral.

La aclaración busca disipar críticas sobre un posible acercamiento entre Washington y Caracas, en un momento en que la comunidad internacional exige garantías de transparencia y respeto a los derechos humanos en Venezuela.

Camino hacia elecciones

De acuerdo con el reporte, Estados Unidos considera que el calendario electoral podría concretarse en 18 a 24 meses; es decir, entre 2027 y 2028, dependiendo de las condiciones internas y de la capacidad de las instituciones venezolanas para organizar comicios libres y justos.

El objetivo, según también el Secretario de Estado, Marco Rubio, es que la transición política se produzca con acompañamiento internacional y bajo estándares democráticos. Wright subrayó que la cooperación actual no debe interpretarse como un cambio de postura, sino como una estrategia para facilitar un proceso que culmine en elecciones verificables.

Marco Rubio en su audiencia ante el congreso:



"Queremos alcanzar una transición en la que podamos tener elecciones libres y reales en Venezuela, donde todos los elementos de la sociedad estén involucrados, construir una Venezuela próspera." pic.twitter.com/vkY2l26svh — POLITIKS (@espolitiks) January 28, 2026

Las declaraciones han generado debate en la región, con sectores valoran la disposición de Washington a mantener canales de diálogo, otros advierten que la temporalidad de la cooperación podría ser insuficiente para garantizar un cambio real en Venezuela.

En paralelo, voces críticas dentro de Estados Unidos insisten en que cualquier negociación debe estar condicionada a avances concretos en materia de derechos humanos y liberación de presos políticos.

La cooperación con Delcy Rodríguez se perfila como un recurso transitorio en la estrategia de Washington. El verdadero objetivo, según The Wall Street Journal, es abrir el camino hacia elecciones en Venezuela en un plazo de 18 a 24 meses, bajo estándares democráticos y con acompañamiento internacional.