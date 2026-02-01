RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crisis energética en Cuba

Claudia Sheinbaum confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de crisis por falta de petróleo

La presidenta de México confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, mientras la isla enfrenta una crisis energética por la reducción de petróleo venezolano tras caída de Maduro y presión desde Washington.

Mandataria mexicana afirma que enviará apoyo, pese a criticas de EE.UU.
Mandataria mexicana afirma que enviará apoyo, pese a criticas de EE.UU. (Composición Exitosa)

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 01/02/2026

Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas en décadas. La reducción de los envíos de petróleo desde Venezuela, que durante años fue el principal proveedor de crudo a la isla, ha generado una escasez que afecta transporte, generación eléctrica y servicios básicos.

Los apagones prolongados y la falta de combustible han impactado directamente en la vida cotidiana de los cubanos, intensificando el malestar social.

Apoyo de México

En este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba. Según detalló, la asistencia incluye alimentos e insumos básicos, coordinados por la Secretaría de Marina. Sheinbaum subrayó que la cooperación responde a un compromiso de solidaridad regional y que se mantendrá abierta a nuevas formas de apoyo.

La mandataria aclaró que, hasta el momento, no se ha discutido el envío de petróleo con Estados Unidos, aunque reconoció que su gobierno explora vías diplomáticas para suministrar combustible a la isla.

Presión de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump pidió expresamente a México que no envíe petróleo a Cuba y aseguró que Sheinbaum "no está enviando nada" en ese rubro. En paralelo, Washington anunció aranceles a países que suministren crudo a la isla, lo que complica las gestiones mexicanas y evidencia la tensión diplomática en torno al régimen cubano.

El contraste es evidente: mientras Estados Unidos busca aislar al gobierno cubano mediante sanciones y restricciones, México mantiene una política de solidaridad abierta, ofreciendo ayuda humanitaria y explorando alternativas energéticas.

La decisión de Sheinbaum refuerza la narrativa de apoyo regional al régimen de La Habana, aunque enfrenta cuestionamientos sobre el alcance real de la asistencia y sus implicancias diplomáticas.

La crisis cubana, marcada por la dependencia energética y la caída de los envíos venezolanos, se convierte en un test de resistencia política y social. El respaldo mexicano, aunque limitado en el plano energético, envía un mensaje claro de acompañamiento en un momento de fragilidad para la isla.

El envío de ayuda humanitaria de México a Cuba refleja la tensión geopolítica en la región: Washington endurece su postura contra el régimen, Sheinbaum apuesta por la solidaridad. La crisis energética en la isla sigue sin solución inmediata, y el papel de México podría ser determinante en los próximos meses.

