Sporting Cristal sobrevivió a la altura del Cusco y rescató un empate ante Deportivo Garcilaso

La acción de la Liga1 continúa y Sporting Cristal tuvo su debut en el Cusco ante Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura, consiguiendo un empate a un gol. El equipo de Paulo Autuori se llevó un punto de una plaza complicada, gracias al tanto de Santiago González a 14 minutos del final.

Partido de ida y vuelta

El estratega brasileño mandó un 4-3-3 al campo, permitiéndole debutar oficialmente a Cristiano da Silva, Juan Cruz González y a Gabriel Santana, los tres fichajes extranjeros para esta temporada. Para el puesto de '9' eligió al brasileño Felipe Vizeu, que sintió la pegada de la altura y no rendió como se esperaba.

Los locales buscaron remates de larga distancia para sorprender al meta Diego Enríquez. Por su parte, el conjunto 'cervecero' fiel a su estilo ofensivo buscó la asociación y tuvo su primera ocasión de peligró con un cabezazo de Santana que fue potente, pero muy al medio, en beneficio del golero Patrick Zubzuck.

Sin goles en los primeros 45 minutos, tras la reanudación Garcilaso aprovechó la misma fórmula de buscar desde afuera y a los 58 minutos Adrián Ascues abrió el marcador con un zurdazo que se clavó en el vértice derecho del pórtico que defendía el arquero celeste.

El equipo de Autuori no renunció al empate y tras una presión alta, Maxloren Castro quien salió desde el banco, asistió a Santiago González, definiendo cruzado y marcando el empate. Se tuvo que esperar unos minutos para que se valide por un posible fuera de juego que no existió.

Segunda fecha para ambos equipos

Los rimenses jugarán su segundo partido del campeonato en el estadio Alberto Gallardo ante Melgar, el domingo 8 de febrero a las 11.00 de la mañana. Por la tercera fecha visitarán a Juan Pablo II College en Chongoyape, antes del duelo de fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de Mayo de Paraguay.

Por su parte, el cuadro cusqueño se medirá ante FC Cajamarca el lunes 9 y en la siguiente jornada en el coloso de la 'ciudad imperial' a ADT de Tarma, que arranca el torneo enfrentando a Universitario de Deportes.

