Marco Rubio afirma que Estados Unidos quiere un cambio de gobierno en Cuba

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró Washington desea ver un cambio de Gobierno en Cuba, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla tras el corte del suministro de petróleo proveniente de Venezuela.

La afirmación se produjo en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana, con advertencias de un posible bloqueo naval y un escenario que revive los ecos de la Guerra Fría.

Rubio, uno de los principales impulsores de la política estadounidense hacia Cuba, señaló que el objetivo es que la isla transite hacia un sistema democrático, aunque aclaró que no se trata de que ello se logre con una intervención directa. "Queremos ver un cambio de régimen en Cuba", enfatizó, en declaraciones recogidas por medios internacionales.

"Cuba está a punto de caer"

El presidente Donald Trump también se refirió a la situación, asegurando que "Cuba está a punto de caer". Según explicó, el eventual colapso se debe al corte del financiamiento proveniente de su aliado socialista, Venezuela, cuyo petróleo representaba más de un tercio del consumo energético de la isla.

La captura de Nicolás Maduro en Caracas y la interrupción de los envíos de crudo dejaron a La Habana en una posición de extrema vulnerabilidad.

Trump advirtió que "Cuba va a caer muy pronto": "Es una nación que realmente está a punto de caer, obtenían el dinero de Venezuela y ahora ya no recibirá más petróleo".

Advertencia de Mike Hammer

El encargado de negocios de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer, fue aún más contundente, asegurando que esta vez habría un bloqueo para Cuba en todo el sentido de la palabra. Sus palabras reflejan la dureza de la nueva política estadounidense y anticipan un escenario de mayor aislamiento para el régimen cubano.

"Si todavía no tienes tu maleta lista, hazla. (...) Los cubanos se han quejado durante años del 'bloqueo', pero ahora va a haber un bloqueo de verdad. No va a entrar nada. No llegará más petróleo".

La crisis actual ha puesto en evidencia la fragilidad del modelo cubano, altamente dependiente del petróleo venezolano para sostener su economía y servicios básicos.

Con el corte del suministro, los apagones se han intensificado, las colas para conseguir gasolina se extienden por horas y el costo del combustible supera el salario mensual promedio de un cubano. La situación ha generado un profundo malestar social y ha acelerado la migración hacia otros países.

Las declaraciones de Marco Rubio, sumadas a las advertencias de Trump y Hammer, reflejan la presión creciente de Estados Unidos sobre Cuba en un momento crítico. La pérdida del petróleo venezolano ha dejado al régimen de La Habana expuesto y debilitado, mientras la población enfrenta apagones, escasez y un futuro incierto.