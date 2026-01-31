China aplicó pena de muerte a 11 miembros de clan familiar que dirigía una industria de ciberestafa

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

China anunció la ejecución de 11 miembros de un clan familiar que operaban en el norte de Birmania, Myanmar, incluidas figuras clave en redes de fraude de telecomunicaciones.

La oncena de personas, integrantes de la familia Ming, ajusticiadas el último jueves 29 de enero fueron condenadas a muerte en septiembre por un tribunal de la ciudad de Whenzou, en el este de China, así lo informó la agencia de noticias Xinhua. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo por el mencionado tribunal.

Si bien ante esto los sospechosos apelaron dicho veredicto, esta apelación fue rechazada en noviembre del año pasado por el Tribunal Superior Popular de la provincia de Zhejiang, que confirmó la sentencia original y remitió el caso al Tribunal Supremo Popular (TSP) para que se establezca su revisión conforme a los dispuesto por la ley.

Entre los delitos que se les imputaba figuraban homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos, de acuerdo a medios locales.

Cabe resaltar que, las penas de muerte fueron aprobadas por el Tribunal Supremo Popular. Después de la revisión, el máximo tribunal de China confirmó que, desde 2015. los sospechosos habían establecido múltiples bases de operaciones en Myanmar con la principal finalidad de cometer fraude en telecomunicaciones, operar casas de juegos ilegales y otros actos delictivos.

Los fondos involucrados en fraude y juegos de azar superaron los 10 mil millones de yuanes, lo que equivale a 1400 millones de dólares. Además, las bandas también asesinaron, agredieron y detuvieron ilegalmente a personas involucradas en fraudes, lo que acabó con la vida de 14 ciudadanos chinos y lesiones a otros.

¿Quiénes eran los miembros de la familia Ming?

Los miembros de la familia Ming eran uno de los clanes que controlaban la ciudad de Laukkaing, transformando una urbe empobrecida y a su vez aislada en una zona llamativa de casinos y barrios rojos.

Vale indicar que, su imperio llegó a su fin en el año 2023 cuando fueron intervenidos y entregados a las autoridades chinas por milicias étnicas que habían tomado el control de Laukkaing en el marco de una escalada de su conflicto con el ejército de Myanmar.

Como vemos, con las mencionadas ejecuciones, Pekín ya está mandando un mensaje a modo de advertencia a aquellas personas inmiscuidas en el mundo de las estafas. Sin embargo, este hecho delictivo se ha esparcido a países como Tailandia, Camboya, Laos, donde China no cuenta con tanta influencia.