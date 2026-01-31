Oncólogo que logró eliminar el cáncer de páncreas en animales solicita ayuda para curarlo en humanos

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Recientemente un equipo de científicos han logrado lo impensable. Dirigidos por el bioquímico español Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), consiguió eliminar el cáncer de páncreas en ratones mediante una terapia combinada de tres medicamentos.

Este hito histórico en la salud a nivel mundial ha causado esperanza a fin de que pueda trabajarse en su aplicación futura en seres humanos, al respecto el también oncólogo ha salido al frente para poder solicitar ayuda para que esto pueda concretarse y salvar a varios pacientes alrededor del planeta.

El pedido del doctor Mariano Barbacid para lograr el objetivo final

A través de un video publicado en redes sociales, que ya ha generado una serie de reacciones a favor por parte de los usuarios, el doctor Mariano Barbacid se dirigió al público con la finalidad de exhortar que se invierta en investigación para llevar, los avances que encabezó, a los humanos.

"Soy Mariano Barbacid y como han comprobado en todas las noticias mi equipo y yo hemos conseguido la regresión completa y duradera de cánceres de páncreas experimentales. Pero este no es nuestro objetivo, nuestro objetivo final es poder curar el cáncer de páncreas en pacientes y cuanto antes mejor. Por eso necesito tu ayuda", se le oye expresar al galeno.

En tal sentido, dio a conocer que para concretar dicha meta ha unido fuerzas con la Fundación Cris contra el Cáncer para recaudar fondos "para poder llegar lo antes posible a las puertas de los ensayos clínicos". "Por favor dona y ayúdanos a cambiar la historia del cáncer de páncreas", sostuvo Barbacid.

Científicos españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en fase de pruebas

Como se mencionaba líneas arriba, el equipo liderado por Mariano Barbacid eliminó el cáncer de páncreas más común en ratones: el adenocarcinoma ductal y se logró con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no desencadena efectos secundarios importantes.

Esta terapia es la primera en lograr la curación completa en modelos experimentales y fue diseñada por las científicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Vasiliki Liakiy, Sara Barrambana, autoras principales, y por Carmen Guerra, coautora.

La estrategia del grupo de Barbacid consiste en atacar tres puntos clave de los mecanismos del tumor: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que causan las resistencias. Esta triple terapia fue probada en 18 ratones a los que se les implantaron las células cancerígenas de seis pacientes y, 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad.

Como vemos, el óncologo Mariano Barbacid, que lideró equipo científico que eliminó el cáncer de páncreas en animales, ha solicitado ayuda para que se aplique cura en humanos.