Régimen de Maduro aprueba ley que condena a prisión a quienes respalden bloqueos navales de EE.UU.

El régimen de Nicolás Maduro aprobó en primera discusión un proyecto de ley que contempla penas de 15 a 20 años de prisión y multas de hasta un millón de veces el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para quienes respalden las operaciones navales de Estados Unidos contra buques venezolanos sancionados en el Caribe.

El texto, presentado por el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, lleva por nombre "Proyecto de Ley para Garantizar la Libertad de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueo y otros Actos Ilícitos Internacionales". Según la iniciativa:

"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales (...) será sancionada con prisión de 15 a 20 años y multa equivalente entre 100 mil y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el BCV".

Ofensiva interna en medio del conflicto

La legislación surge tras la confiscación por parte de Estados Unidos de los petroleros Skipper y Centuries, como parte del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump contra embarcaciones sancionadas.

Maduro calificó estas incautaciones como actos de "piratería de corsarios" y "robo", en un discurso que busca reforzar la narrativa de defensa de la soberanía nacional.

Represión interna y presión internacional

Más allá de la dimensión económica, la ley amplía la represión interna del chavismo al criminalizar cualquier expresión pública de apoyo a las acciones estadounidenses, incluyendo declaraciones en redes sociales, entrevistas o manifestaciones.

Este hecho se suma a la continua acción del régimen por silenciar y controlar la opinión pública, lo que días antes motivó a que seis países latinoamericanos exhortaran la restauración de la democracia en Venezuela, en un pronunciamiento conjunto que evidenció la creciente preocupación regional.

Alessandrello defendió la iniciativa señalando que el objetivo de la propuesta iría en favor de 'proteger la economía' del país caribeño, además de 'generar dignidad'.

"Esta ley lo que busca es proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población, y generar o elevar la dignidad de la república".

La aprobación de esta ley refleja la estrategia del régimen de Maduro de responder al bloqueo petrolero estadounidense con medidas de control interno más severas.

Mientras Washington insiste en la confiscación de buques como parte de su política de presión, Caracas endurece su legislación para blindar la narrativa oficial y castigar cualquier disidencia. El contraste entre la represión interna y los llamados internacionales a la democracia coloca a Venezuela en un escenario de creciente aislamiento político y social.