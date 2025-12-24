Poder Judicial admite recurso de PPK: Busca archivar investigación por aportes de campaña

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso presentado por la defensa de Pedro Pablo Kuczynski que busca archivar la investigación por presuntos aportes a su campaña presidencial del 2011 por parte de Odebrecht.

Cuestionan imputación

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso admitir a trámite la excepción de improcedencia de acción en la investigación realizada a PPK. Un medio de defensa procesal penal que permite a un investigado cuestionar la imputación fiscal.

En esta acción, la defensa del exmandatario sostiene que existe una atipicidad relativa de los hechos imputados a su patrocinado, como presunto autor de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

El juez Richard Concepción Carhuancho fue el encargado de admitir este recurso y decidió programar para el miércoles 21 de enero del 2026 a las 3:00 p. m. una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas.

En los próximos días el recurso de la defensa legal del exjefe de estado deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público para que expongan lo conveniente de cara a la audiencia.

Investigación se extendió

La investigación surgió luego de que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, revelara al Ministerio Público que la empresa brasileña entregó 300 mil dólares para la campaña de Alianza por el Gran Cambio en 2011.

En la campaña PPK fue respaldado por partidos como Partido Popular Cristiano, Partido Humanista Peruano, Restauración Nacional y Alianza para el Progreso. Los adversarios principales fueron Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

Barata implicó en sus declaraciones a la empresaria Susana de la Puente, quien habría actuado como intermediaria en la entrega del dinero. Agregó que Kuzcynski estaba al tanto de la contribución, sin embargo, el exmandatario a negado esta afirmación a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, en julio se extendió por 24 meses el plazo de la investigación para este caso. La decisión fue dictada en una audiencia por el juez Víctor Zúñiga Urday que acogió en parte el requerimiento que hizo la Fiscalía con el fin de que se puedan llevar a cabo diligencias que se encuentran pendientes para poder establecer responsabilidades.

El 18 de julio, el juez Zúñiga Urday admitió a trámite los recursos de apelación y los remitió a una sala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

El caso es parte del proceso más amplio de Lava Jato y sus ramificaciones en la política peruana, afectado a diferentes líderes políticos. Es así como el Poder Judicial aceptó la acción penal realizada por la defensa de PPK que busca archivar la investigación.