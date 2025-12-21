Anciana fallecida iba a tomar un vuelo sin que nadie se diera cuenta: Familia aseguró que estaba cansada

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho insólito ocurrió en un vuelo desde España que tenía como destino Inglaterra el pasado jueves 18 de diciembre. Una familia inglesa conformada por seis personas, intentó trasladarse con la abuela, una anciana fallecida, asegurando al personal de la aerolínea que se encontraba cansada, retrasando por más de 12 horas el viaje.

Personal se dio cuenta en el avión

Este hecho ocurrió en el Aeropuerto de Málaga, en un vuelo de la aerolínea de bajo costo EasyJet que se dirigía a Londres cubriendo la ruta la ruta Málaga-Gatwick. Cinco personas que llevaban consigo a una mujer de 89 años en silla de ruedas aseguraron al personal en tierra que se encontraba indispuesta.

Según versiones de testigos que recoge el medio Daily Mail, los familiares aseguraron que la anciana estaba cansada y se presentaron como médicos, para tranquilizar a los trabajadores de la empresa. Gracias a esa información, lograron que embarcara, siendo subida por la puerta posterior de la aeronave.

🚨British family are accused of wheeling a DEAD grandmother onto easyJet flight from Spain after 'telling cabin crew she was tired' pic.twitter.com/v7vJsYvc84 — Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) December 20, 2025

La octogenaria fue colocada en uno de los asientos de las últimas filas y cerca de las 11.00 de la mañana (hora local), cuando el avión se disponía a salir a la pista de despegue, la tripulación notó que algo no estaba bien. Al acercarse a la señora, se dieron cuenta que no tenía signos vitales, dando aviso al capitán.

Debido a esto, el vuelo se canceló y miembros de la Guardia Nacional tuvieron que abordar, declarándola fallecida en el interior. Por tal motivo, el despegue no ocurrió hasta 12 horas después, saliendo a las 10.47 de la noche y sin que los familiares sean detenidos.

Testigos hablaron en redes

Algunas personas que iban en este viaje manifestaron sus versiones en redes sociales, como Petra Boddington, quien expresó su indignación con la aerolínea por permitir su abordaje. "En qué estaba pensando el personal de tierra de easyJet? Preguntaron a la familia cinco veces si la mujer estaba bien... ¡y claramente no lo estaba!", indicó.

Otra usuaria identificada como Tracy-Ann Kitching ofreció su relato con lo sucedido con la octogenaria. Vi cómo la llevaban en silla de ruedas al avión. ¡Alguien le sujetaba la cabeza mientras pasaban a mi lado! Un médico que iba a bordo confirmó que ya estaba muerta cuando la sentaron", sostuvo.

