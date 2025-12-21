Venezuela condenó bloqueo de segundo carguero de petróleo por Estados Unidos: "Hecho de piratería"

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de Venezuela informó que el último sábado 20 de diciembre un barco carguero de petróleo fue bloqueado por militares de los Estados Unidos. Ante ello, emitió un comunicado en el que denuncia dicho acto, calificando como "piratería", además de ser un "robo y secuestro" del material y el personal a bordo.

EE.UU. cumple con su advertencia

Tras la declaración de Donald Trump, que designaba al país sudamericano y su actual gestión como una organización terrorista extranjera, una de las medidas fue el bloqueo de entrada y salida de busques petroleros. Esto se ha cumplido, con el segundo navío que es interceptado, tal como lo expresó en un comunicado.

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de Estados Unidos de América en aguas internacionales", indica el texto.

Este escrito fue compartido por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien asegura que esto viola varios acuerdos internacionales. Concluye manifestando que esto no debilitará la moral de sus compatriotas y que el gobierno de Nicolás Maduro tomará cartas en el asunto.

"Venezuela reafirma que estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismo multilaterales y los gobiernos del mundo. El derecho internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia", cierra el comunicado.

Bloqueo de cargueros petroleros

Hasta el momento, son dos las embarcaciones que trasladan este hidrocarburo que han sido retenidas por militares estadounidenses. El primero, según declaraciones del mismo Trump, ocurrió el pasado 10 de diciembre, "El más grande que se haya visto nunca, y están sucediendo otras cosas que lo verán más adelante", precisó.

El segundo ha sido el que el país bolivariano ha denunciado, el primero tras el anuncio del inquilino de la Casa Blanca de prohibir el ingreso salida de naves que trasladan este producto. Según la posición de la nación norteamericana, este se emplea para financiar al gobierno, que ha sido calificado como una organización terrorista extranjera.

