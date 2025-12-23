Autobús invade carril contrario y causa accidente múltiple: Autoridades reportan más de 10 heridos

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente ha causado preocupación a nivel internacional. Las autoridades revelan que al menor 20 heridos fue el saldo que dejó un choque múltiple, aparentemente, luego de que el chofer del autobús de Tussam perdiera el control de su unidad.

Accidente vehicular deja varios heridos

Según los primeros reportes de medios internacionales como 'El Correo de Andalucía', un accidente múltiple ocurrió en la mañana de este martes, 23 de diciembre, en la confluencia entre Luis Montoto y José María Moreno Galván, en el barrio de Nervión, en Sevilla. Pues bien, las primeras diligencias apuntan que el conductor del autobús de Tussam se habría desvanecido al volante, perdiendo el control del vehículo e impactando contra otras unidades.

Durante su marcha, el autobús ha chocado contra turismos y furgonetas, que han quedado bastante dañados. Ante la alerta de la emergencia, miembros del Servicio Coordinado de Emergencias 112 de Andalucía llegaron hasta el lugar del siniestro, así como personal de bomberos, Protección Civil sanitarios, varias ambulancias, y miembros del Cecop, así como efectivos policiales.

Los Bomberos han tenido que actuar para rescatar a las personas usuarias del autobús, así como a las trabajadoras y clientas de la peluquería, que también se vio afectada por el choque y cuyos accesos se han visto bloqueados.

Investigan siniestro vial en Sevilla

Las autoridades y medios españoles como 'Cadena Ser' anunciaron que el accidente vehicular dejó 20 personas heridas, en su mayoría pasajeros del autobús, que sufrieron ataques de ansiedad y contusiones diversas tras el aparatoso choque.

Las autoridades sanitarias continúan evaluando a los implicados para determinar el alcance real de las lesiones, mientras que fuentes municipales no descartan que el número de afectados pueda aumentar conforme avancen las valoraciones médicas.

Las causas exactas del accidente se encuentra aún bajo investigación policial. Como consecuencia, se han realizado en la zona cortes de tráfico mientras se retiraban los vehículos.

Bus con estudiantes se volcó en carretera

No es el primer accidente internacional que ha generado preocupación en estos días. Pues bien, se reveló que un bus que trasladaba estudiantes se volcó en la carretera, dejando al menos dos fallecidos y más de 20 heridos en Caaguazú, alrededor de las 4:00 a.m. del último miércoles, 17 de diciembre.

El comisario, Cnel. Oviedo reportó a la prensa paraguaya que el vehículo que terminó volcado transportaba aproximadamente 37 pasajeros, entre ellos alumnos de los colegios Santa Teresita, Amanecer y Héroes de la Patria, quienes, "aparentemente se fueron a vacacionar por fin de año".

Es así como, una vez más, las pistas son el escenario de una tragedia vehicular. Este martes, 23 de diciembre, se reportó un accidente múltiple que dejó al menos 20 heridos, de acuerdo a los primeros reportes, en España.