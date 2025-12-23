Explosión en asilo de ancianos deja dos fallecidos y varios heridos: Fuga de gas habría causado el siniestro

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 23 de diciembre se ha reportado una explosión y posterior incendio en un asilo de ancianos. Producto de este incidente aparentemente a causa de una fuga de gas, hay dos fallecidos y varios que se encontraban en el interior resultaron heridos, además de quedar atrapadas debido a que el edificio colapsó.

Accidente ocurrió en la tarde

La tragedia ocurrió en una residencia para adultos mayores Silver Lake Nursing Home en la ciudad de Bristol, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Cerca de las 2.15 de la tarde, un estallido ocasionado en el sótano del edificio causó el fuego que terminó debilitando sus cimientos.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Bensalem llegó hasta la escena para atender a los afectados. Señalaron que respondieron con rapidez al llamado y al arribar, notaron que la parte posterior del inmueble había colapsado, dejando a varias personas sin escapatoria.

Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania, caused a partial collapse & massive fire.



Multiple victims reported, several trapped; 3rd alarm response. No injury count or cause confirmed yet. Rescue ongoing. pic.twitter.com/1kxZtEMxCa — GeoTechWar (@geotechwar) December 23, 2025

"Descubrimos que varias personas estaban atrapadas bajo los escombros. Fuimos capaces de rescatar personas a través de agujeros y ventanas. Miembros del departamento de policía literalmente cargaron a algunos pacientes", manifestaron los bomberos.

Por su parte, el gobernador del estado, Josh Shapiro, manifestó en una conferencia de prensa durante la noche que la información todavía es provisional y se está trabajando para evaluar los daños que causó. No obstante, confirmó que hay dos víctimas mortales, aún sin identificar.

Suministro de gas fue cortado

Antes de que ocurra la explosión, la empresa local de gas, PECO, aseguró que sus equipos respondieron a un olor a gas en el asilo de ancianos registrado pasado las 2.00 pm. Tras el accidente, cortaron los suministros de gas natural y electricidad para facilitar el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad de los residentes cercanos.

Pese a que los bomberos y funcionarios de gestión de emergencias describieron el hecho como una explosión por gas, esto no se confirmará hasta que una agencia especializada examine la escena. Una asistente de enfermería que trabajaba en este centro, aseguró haber sentido el olor días atrás.

Esta residencia para adultos mayores contaba con 174 camas y está ubicada a 32 kilómetros al noreste de Filadelfia. Saber Healthcare Group, su propietario, afirmó estar colaborando con las autoridades.

