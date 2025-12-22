Trump endurece advertencia a Maduro: "Si se hace el duro será su final" y confirma que retendrá petróleo incautado

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes nuevas advertencias contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en medio de la tensión por la incautación de buques petroleros en aguas del Caribe.

Desde su residencia en Florida, Trump afirmó que sería "inteligente" por parte de Maduro dejar el poder, advirtiendo que "si se hace el duro, será el final para él".

La advertencia a Maduro

Consultado sobre si la política de Washington busca derrocar al líder venezolano, Trump sostuvo que "eso depende de él, de lo que quiera hacer", pero insistió en que habría "severas y duraderas consecuencias" si opta por resistir.

La declaración se suma a meses de despliegue militar en el Caribe, enfocados en interceptar embarcaciones presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas y el comercio de crudo sancionado.

En la misma conferencia, Trump confirmó que Estados Unidos retendrá tanto los barcos como el crudo confiscado en las últimas semanas. "Nos vamos a quedar con él, puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas, también nos quedamos con los barcos", señaló al detallar que uno de los cargamentos incautados incluía 1,9 millones de barriles de crudo venezolano.

El mandatario explicó que el objetivo de la estrategia es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses, aunque evitó referirse abiertamente a un plan para deponer a Maduro.

Reacciones desde régimen

Por su parte, Maduro calificó previamente la incautación de buques con crudo venezolano como un acto de "piratería" y anunció acciones legales ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

La confrontación refleja la creciente tensión entre ambos países, en un momento en que Venezuela depende de sus exportaciones de petróleo para sostener su economía.

Comunicado del gobierno venezolano tras la incautación del primer navío petrolero.

Trump también reiteró sus acusaciones contra el régimen venezolano, al que responsabiliza de "inundar Estados Unidos de drogas" y "de permitir el ingreso de criminales desde cárceles venezolanas".

"No nos vamos a dejar ganar por la delincuencia, cueste lo que cueste", enfatizó, vinculando la estrategia petrolera con la lucha contra el crimen organizado.

Las declaraciones de Trump marcan otro capítulo en la continua confrontación con Venezuela. La advertencia directa y la decisión de quedarse con el petróleo incautado reflejan la dureza de la política estadounidense en la región.

Mientras Washington insiste en que busca garantizar seguridad y recuperar derechos económicos, Caracas denuncia una agresión a su soberanía. La tensión en el Caribe se convierte en un escenario de disputa y pulso político de alcance internacional.