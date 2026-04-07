07/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el contexto del histórico regreso del hombre a la Luna tras más de cinco décadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el éxito de la misión Artemis II de la NASA para dirigirse a sus contrincantes con una fuerte advertencia que busca reivindicar su posición de liderazgo en el espacio.

El aviso ocurrió en el contexto de una conversación por videollamada que mantuvieron el mandatario norteamericano y el administrador de la NASA, Jared Isaacman, con el equipo de astronautas de Artemis II, quienes recientemente alcanzaron la órbita lunar después de más de medio siglo.

"Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo, y seguiremos liderando todo este camino hacia las estrellas", sostuvo el presidente de EE.UU. desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump felicitó al equipo de Artemis II

En la conversación, transmitida a través de las redes oficiales de la NASA en directo, Trump también felicitó a los tripulantes de la misión por su valentía y su histórica hazaña que los convierte en "pioneros modernos". "Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso", recalcó.

El mandatario también procedió a formularle preguntas a los astronautas sobre su sobrevuelo por la cara oculta de la Luna y cómo fue su experiencia al estar incomunicados durante esa parte de la aventura espacial.

"Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera Apolo, y eso fue asombroso para nosotros", sostuvo el comandante de la misión Reid Wiseman al contestar a Trump cuando le preguntó sobre el aspecto más inolvidable de la misón.

Cabe precisar que este contacto se produjo en el sexto día de una travesía científica de diez jornadas, exactamente después de que la nave Orion llegará a su punto más lejano en el espacio e iniciara su ruta de regreso a la Tierra.

China, principal contrincante de EE.UU.

Como se recuerda, China se perfila actualmente como el principal contrincante de Estados Unidos en la nueva carrera espacial a la Luna.

Entre los principales objetivos de esta competencia tecnológica se encuentran la indagación de territorios no explorados del satélite y el establecimiento de una base científica para futuros viajes tripulados a Marte.

En medio de esa competencia espacial, Donald Trump se dirigió a sus contrincantes para reafirmar la posición de poderío de Estados Unidos y recalcarse el éxito del regreso del hombre a la Luna.