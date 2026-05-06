Pleno del JNE no aprobó denuncia del procurador contra Piero Corvetto: "Una opción apresurada"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gunther Gonzáles Barrón, afirmó que el Pleno de dicha institución no aprobó la denuncia interpuesta por el procurador Ronald Angulo contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, marcando así una clara distancia institucional frente a dicha acción.

En entrevista con Exitosa, Gonzáles Barrón precisó que existe una confusión respecto a las competencias dentro del organismo electoral. En esa línea, enfatizó que el Pleno no tuvo participación en la decisión.

"La procuraduría formuló una denuncia inmediatamente después de terminar las elecciones, pero esa denuncia no la aprobó el pleno", sostuvo de manera categórica.

Autonomía del procurador en la decisión

Gunther Gonzáles Barrón detalló que la iniciativa partió exclusivamente del procurador, quien actuó bajo sus propias atribuciones.

"Yo me enteré por la prensa e incluso le consulté al presidente con un documento formal quién había autorizado eso porque el pleno no ha sido", relató.

Según detalló Gonzáles Barrón, el presidente del JNE, Roberto Burneo, le explicó que el procurador tiene autonomía para tomar dicha medida.

"Él me dijo que eso es parte de la autonomía del procurador. O sea, que el procurador dentro de sus atribuciones está en el actuar bajo sus criterios", afirmó.

Esta situación evidencia que la denuncia no respondió a un acuerdo colegiado del máximo órgano electoral, sino a una acción individual dentro del marco legal de la Procuraduría, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad política y técnica.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Gunther Gonzáles Barrón, reveló que el Pleno no aprobó la denuncia del procurador Ronald Angulo contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. Según detalló, el presidente del JNE,... pic.twitter.com/GxPxt7Y1uT — Exitosa Noticias (@exitosape) May 6, 2026

Cuestionamientos por falta de sustento

El miembro del JNE también expresó críticas respecto a la rapidez con la que se presentó la denuncia, sugiriendo que no se contaba con los elementos necesarios para sustentarla.

"En mi opinión ya es una cuestión personal apresurada porque para eso tengo que recabar primero informes, datos, hechos", señaló.

En esa misma línea, explicó que al momento de la denuncia no existían documentos clave que respaldaran las acusaciones.

"No había el informe de campo sobre lo que había realmente ocurrido y él inmediatamente pasó a denunciar, pero como digo, en todo caso eso ya se verá en la instancia pertinente, pero el pleno no tuvo conocimiento", agregó.

El integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gunther Gonzáles Barrón, puso en duda la solidez del contenido de la denuncia.

"No sé si en los términos que lo planteó el procurador. La denuncia sí, pero en los términos me parece que fue apresurado. Porque no tiene un sustento para decir lo que dice en esa denuncia", puntualizó.

Las declaraciones de Gonzáles Barrón evidencian diferencias de criterio dentro del sistema electoral, mientras la Procuraduría actuó bajo su autonomía, el Pleno del JNE se desmarca de la decisión, dejando en manos de las instancias correspondientes la evaluación de una denuncia que, desde su origen, ya genera cuestionamientos sobre su fundamento y oportunidad.