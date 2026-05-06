Jaime Quito exige pronta proclamación de resultados electorales: "JNE tiene que continuar con los programas establecidos"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para la prensa, el congresista Jaime Quito exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) celeridad en la proclamación de los resultados oficial teniendo en cuenta que los organismos electorales deben cumplir con plazos establecidos y que a inicios de junio se debe desarrollar la segunda vuelta.

En ese sentido, el congresista instó a la entidad electoral a no continuar retrasando la proclamación de resultados oficiales y recomendó que las auditorías técnicas y otros recursos presentados se ejecuten respetando el debido cronograma.

"El JNE tiene que continuar con los programas ya establecidos, porque estamos encima de la fecha del 7 de de junio. Por lo tanto, solicitamos y emplazamos que de una vez ya proclame los resultados oficiales que todos ya conocemos y sabemos, no solamente porque un candidato no está de acuerdo con los resultados, pueda estarse todo un país en función de esa persona", dijo.

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Jaime Quito, congresista: Solicitamos al JNE que proclame los resultados oficiales que todos ya conocemos. No solo porque un candidato no está de acuerdo, pueda estar en función todo un país



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Quito critica demanda competencial de Reggiardo

En otro momento, el legislador por el partido Nueva Constitución señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del alcalde Renzo Reggiardo, habría vulnerado el principio de neutralidad electoral al haber presentado una demanda competencial presuntamente empleando recursos del Estado.

"Creo que no solamente hay una violación a la neutralidad electoral, sino que también se están utilizando fondos del Estado. Ya se ha visto que, en este caso Aliaga, se ha utilizado cerca de 100 millones para poner abogados en el extranjero. Ahora también pretenden hacer lo mismo cuando no tienen la posibilidad de obrar y esto va a caer en foja cero porque no están facultados para hacer ese tipo de demandas", sostuvo.

Ante esta sospecha de vulneración de la normativa electoral, Jaime Quito sugirió que las autoridades competentes realicen auditorías en la Comuna Limeña y que el Juzgado respectivo desestime la denuncia presentada por no inscribirse dentro de las competencias de la institución.

Flavio Cruz exige anuncio de resultados oficiales

En la misma línea que Quito, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, afirmó que el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones debe cumplirse estrictamente, pese a los cuestionamientos y pedidos de auditoría.

"No se puede detener, no se puede reprogramar, no se puede paralizar. Van a tener que llegar al día 15 y van a tener que proclamar", sostuvo.

A casi un mes de celebrarse la jornada electoral, candidatos como Flavio Cruz y Jaime Quito solicitan la pronta proclamación de resultados para así cumplir con el cronograma establecido.