Niño de 13 años roba arma de su padrastro y desata un tiroteo en su escuela: Dos personas fallecieron

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un escolar de 13 años desató un tiroteo en su escuela pública en Brasil tras robarle el arma a su padrastro, generando una tragedia que conmociona al país. El ataque dejó dos trabajadoras fallecidas y cinco personas heridas, cuatro de ellas menores de edad. El hecho ocurrió el 5 de mayo en el Instituto São José, en el estado de Acre, y reaviva el debate sobre el acceso a armas.

Tiroteo en escuela genera conmoción en Brasil

El adolescente ingresó al centro educativo sin levantar sospechas, ya que era alumno regular, y comenzó a disparar de manera indiscriminada. La pistola utilizada pertenecía a su padrastro, lo que evidencia la facilidad con la que el menor accedió al arma. El ataque provocó escenas de pánico entre estudiantes, docentes y personal administrativo que huyeron desesperados para ponerse a salvo.

Según los reportes, los primeros disparos fueron confundidos con ruidos de trabajos dentro del colegio, lo que retrasó la reacción de quienes estaban en el lugar. Esta situación permitió que el agresor actuara durante varios minutos. Finalmente, el menor no llegó a ingresar a las aulas y optó por entregarse voluntariamente a las autoridades, que lo detuvieron junto con el arma.

Las investigaciones ya están en marcha para esclarecer las motivaciones del ataque y determinar responsabilidades, especialmente por el acceso al arma de fuego. El padrastro del menor fue detenido, mientras que las autoridades educativas suspendieron las clases durante tres días. Además, se dispuso apoyo psicológico para estudiantes, familias y trabajadores afectados por el violento episodio.

🇧🇷 | Un niño de 13 años entró en una escuela brasileña, abrió fuego con la pistola ilegal de su padrastro y mató a 2 inspectores escolares además de dejar a otros 7 heridos. pic.twitter.com/5eamU3dhLU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2026

Casos similares en el pasadod

Este caso no es aislado y refleja un problema creciente en Brasil. En los últimos años, los ataques en escuelas han aumentado de forma preocupante, con decenas de episodios registrados desde inicios de siglo. Muchos de estos hechos han sido perpetrados por jóvenes influenciados por contenidos violentos en internet, lo que evidencia un entorno social cada vez más complejo.

Detrás de las cifras hay comunidades golpeadas y familias marcadas por la violencia. Casos recientes, como tiroteos en otras ciudades brasileñas, muestran que la inseguridad en entornos educativos se ha convertido en una amenaza real. La facilidad de acceso a armas y la falta de prevención continúan siendo factores clave en una problemática que exige respuestas urgentes.

Es así que, el tiroteo protagonizado por un escolar de 13 años, que robó el arma de su padrastro, dejó dos fallecidas y cinco heridos en una escuela de Acre. El menor se entregó y su padrastro fue detenido, mientras las autoridades investigan el caso en medio de creciente preocupación por la violencia escolar en Brasil.