OMS: Tres sospechosos de hantavirus serán evacuados y puestos en cuarentena en Alemania y Países Bajos

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que evacuará a Países Bajos y Alemania a dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo que continúan en el crucero en donde se detectó un brote de hantavirus, un patógeno que se transmite principalmente a través del contacto directo con la orina y las heces de roedores infectados.

La evacuación de estas tres personas se ha dado a conocer a través de un informe de situación publicado este martes 5 de mayo por el Ministerio de Sanidad de España. En el documento, se detalla que los dos casos sintomáticos serán puestos en cuarentena en Países Bajos, mientras que el contacto de alto riesgo estará en Alemania.

Todas las evacuaciones, precisan las autoridades sanitarias, se encuentran coordinadas por el Equipo Médico de Emergencia de la OMS y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea.

Trayectoria del crucero MV Hondius

OMS no descarta contagio entre personas

Aunque el hantavirus se contagia principalmente al inhalar aire contaminado con orina, heces o saliva de roedores infectados, la OMS no descarta que se haya producido cierta transmisión de personas a personas a bordo del crucero 'MV Hondius'.

"Sabemos que algunos de los casos mantuvieron un contacto muy estrecho entre sí y, ciertamente, no se puede descartar la transmisión de persona a persona; por lo tanto, como medida de precaución, esto es lo que estamos asumiendo", declaró a periodistas la Dra. Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS.

A pesar de ello, las autoridades sanitarias han subrayado que el brote no representa un riesgo más amplio para la salud pública. "El riesgo para la población general es bajo", sostuvo Van Kerkhove. Mientras tanto, continúa la investigación de la posible fuente de exposición.

Como se recuerda, el 'MV Hondius' inició su recorrido en Ushuia, Argentina, en donde anteriormente se han registrado brotes de hantavirus en roedores. Sumado a ello, se ha informado que al menos dos de los pasajeros fallecidos estuvieron por Sudamérica antes de subir a la embarcación.

Cepa de hantavirus en Sudamérica es la más letal

La gravedad de la enfermedad causada por el hantavirus depende su cepa.

Mientras en Asia proliferan tipos de hantavirus que producen síntomas moderados (fiebre hemorrágica con síndrome renal, principalmente), en Sudamérica circulan otros que desencadenan una enfermedad más grave, conocida como síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Según estudios recientes, su letalidad oscila entre 5% al 15%.