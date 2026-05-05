Cole Allen será procesado por intento de asesinato al presidente Trump durante ataque en la Cena de Corresponsales

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el ciudadano Cole Tomas Allen, de 31 años, será procesado oficialmente por intento de asesinato al presidente Donald Trump y por haber disparado contra un agente del Servicio Secreto durante la Cena de Corresponsales celebrada el pasado 25 de abril en el hotel Washington Hilton.

La acusación formal marca un punto de inflexión delicado en el caso, que ahora se encamina hacia un juicio federal con cargos de máxima gravedad por atentar contra la vida del máximo representante estadounidense.

Los cargos principales

La acusación emitida por un gran jurado federal incluye cuatro cargos:

Intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos.

de los Estados Unidos. Agresión a un oficial federal con arma mortal.

con arma mortal. Transporte de armas y municiones en comercio interestatal con intención de cometer un delito.

y municiones en comercio interestatal con intención de cometer un delito. Disparo de un arma de fuego durante un crimen violento.

"Hay evidencia de que el acusado pretendía asesinar al presidente y que disparó contra un agente del Servicio Secreto tras viajar con un arsenal para cumplir sus objetivos", señala la fiscal Jeanine Ferris Pirro.

Indictment Charges Cole Tomas Allen with Attempt to Assassinate the President and Assault on a Federal Officer with a Deadly Weapon



"As alleged in today's indictment, the heavily armed defendant rushed security and shot a Secret Service Officer in an attempt to assassinate... pic.twitter.com/71ph4VTjZ9 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 5, 2026

Cronología del ataque

El informe detalla que Allen ingresó corriendo por un punto de control de seguridad y disparó una escopeta Mossberg Maverick 88 contra un agente del Servicio Secreto, impactándolo en el pecho. El oficial respondió con cinco disparos, logrando neutralizar al atacante, que finalmente fue reducido y arrestado.

En el momento de su detención, Allen portaba además una pistola Rock Island Armory calibre 38, decenas de municiones, cuchillos, dagas y otras herramientas letales.

"Los actores violentos nunca ganarán; procesaremos a cualquiera que intente estos actos horribles con el máximo rigor de la ley", subrayó el Fiscal General Interino de los Estados Unidos, Todd Blanche.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, destacó que el acusado buscaba atacar no solo al presidente sino también a miembros de su administración, y agradeció la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

The new HD video of the shooter Cole Tomas Allen trying to get to President Trump. Can see the first officer that seen him coming gets a shot off before he enters the area. pic.twitter.com/p3st4mDP7s — Ranger H (@RangerH338) April 30, 2026

Próximos pasos judiciales

El caso será procesado en el Distrito de Columbia, con la participación de fiscales especializados en seguridad nacional. La fiscalía ha solicitado que Allen permanezca bajo custodia, calificando el hecho como un caso de "terrorismo federal". De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua por el cargo de intento de asesinato al presidente.

La acusación formal contra Cole Tomas Allen transforma el atentado fallido en un proceso judicial de máxima gravedad. El Departamento de Justicia busca enviar un mensaje contundente: los intentos de magnicidio serán castigados con las penas más severas. Mientras tanto, el caso mantiene en alerta a las instituciones de seguridad para la protección presidencial en eventos públicos de alto perfil.