Paloma Fiuza rompe su silencio con IMPENSADO MENSAJE tras ser vinculada con Mario Hart

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paloma Fiuza, Mario Hart y Korina Rivadeneira vuelven a acaparar los titulares. Tras los recientes comentarios de Israel Dreyfus de un posible vínculo especial con el piloto de carreras, la exchica reality rompió su silencio en sus redes sociales, dejando a más de uno de sus seguidores sorprendidos.

¿Romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza? Esto dijo Israel Dreyfus

En las últimas horas, la farándula peruana se ha visto remecida por las inesperadas declaraciones de Israel Dreyfus en el podcast 'Sin más que decir'. Pues bien, el exchico reality preguntó de forma directa a Diana Sánchez sobre la situación sentimental de Paloma Fiuza, tras tener una reunión de exparticipantes de 'Combate'.

"Escúchame, ¿Paloma está soltera?", preguntó, dando pie a nuevas interrogantes respecto a la vida personal de la 'garota'. Sin embargo, el escándalo escaló cuando Diana confirmó que su amiga estaba "soltera" y al ser consultada por Israel sobre el piloto de carreras respondió: "Mario Hart todavía no anuncia, pero..."

Dreyfus reforzó su postura con una afirmación que sorprendió a más de uno al deslizar la idea de un posible vínculo que va más allá que una simple amistad entre Mario y Paloma: "No sé, pero mi sexto sentido de 'Caballero de Zodiaco'... Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo nunca fallo".

Paloma Fiuza rompe su silencio ¿por Mario Hart?

Tras esas declaraciones, los seguidores de Paloma Fiuza no dudaron en ir a sus redes sociales y saber si rompió su silencio sobre el tema. Sin embargo, al ingresar a su cuenta oficial de Instagram, se puede observar que la exintegrante de 'EEG' se pronunció en una historia, pero no precisamente sobre lo señalado por Israel Dreyfus.

La exchica reality evitó referirse directamente a ese caso y las especulaciones de un posible romance con Mario, y optó por mostrar cómo se encuentra emocionalmente ahora. En una de sus imágenes subidas en sus plataformas oficiales, se le ve a Paloma Fiuza agradecida con la vida.

"¡Muy agradecida, increíblemente agradecida, increíblemente bendecida!", escribió en un inicio, acompañando el mensaje con un corazón blanco. Seguidamente, en una nueva historia de Instagram, decidió mostrar imágenes de lo que parece ser un aeropuerto, con maletas y en salas de espera, con una frase que sorprendió a todos: "¡Mi hogar es el mundo!".

Mensaje de Paloma Fiuza en redes sociales tras rumores.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira?

Poco después de que se comentara de un posible acercamiento entre Mario Hart y Paloma Fiuza, Korina Rivadeneira lanzó una imagen que no pasó desapercibida en medio de esta situación. La modelo venezolana mostró una escena junto a su hija, quien explica cómo confeccionó una prenda de peluche.

"Resulta que Lara le regalé este peluchito a Marito y el peluchito vino calato y Lara qué hizo, le hizo una ropita", comentó la aún esposa de Hart, sin dar más opinión sobre lo último que señaló Israel Dreyfus en 'Sin más que decir'.

Es así como Paloma Fiuza volvió a captar la atención de sus seguidores con impensado mensaje en sus redes sociales en medio de la ola de especulaciones que la vinculan con Mario Hart.