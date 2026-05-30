Luto en el cine: Reconocida y querida actriz de Hollywood fallece a los 69 años

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Reconocida y querida actriz de Hollywood, falleció a los 69 años según lo reportado por su hermana a través de sus redes sociales mediante un mensaje que ha emocionado a sus seguidores y medios de comunicación en el que narra la importancia de esta figura en su vida.

Publicación de la hermana de la actriz

La figura pública, Jamie Lee Curtis, publicó en su cuenta oficial de Instagram un post en el que daba a conocer que su hermana Kelly Lee Curtis falleció esta mañana en su casa con 69 años.

Mediante un mensaje cargado de emoción, la intérperete escribió una serie de aspectos relevantes de su hermana y el impacto que tuvo en su vida a lo largo del tiempo.

"Un cálido aloha para mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana. En su hogar. En la naturaleza. En paz", escribió Jamie junto a una foto en blanco y negro de su pariente.

Por medio de la imagen difundida en redes sociales, la protagonista de "Viernes de locos" destacó el papel de su hermana en su vida, mencionando que fue su primera amiga y su confidente. Con este mensaje le rindió homenaje a Kelly Lee Curtis, una actriz que tuvo la oportunidad de trabajar con su hermana en algunos rodajes.

"Jugaba muy bien a las cartas, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense comprometida", mencionó en su publicación

¿En qué producciones ha trabajado?

Kelly Lee Curtis, fue la hija mayor del matrimonio de actores Tony Curtis y Janet Leigh. Ella también fue actriz y participó en diversas producciones a lo largo del tiempo, como la película "The Vikings" y la comedia "Trading Places" junto a su hermana menor.

Incluso, recolecto apariciones en la televisión saliendo en "Hunter", "Star Trek: Deep Space Nine" y "The Sentinel", uno de sus papeles más recordados por su participación recurrente en la primera temporada.

Asimismo, aparte de su desarrollo como actriz, también llegó a ser parte importante dentro del equipo de trabajo de su hermana, siendo su asistente en varias de sus producciones de cine.

Con este anuncio, el mundo del cine tiene una pérdida importante luego de darse a conocer el fallecimiento de la reconocida y querida actriz de Hollywood de 69 años.