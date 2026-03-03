José Antonio Kast rompe lazos con Gabriel Boric antes de traspaso de mando en Chile

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 3 de marzo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron para acordar parte del traspaso de mando que está previsto para el 11 de marzo. Sin embargo, el encuentro de 22 minutos terminó con un final abrupto y la ruptura del acuerdo entre ambos funcionarios.

Kast y Boric rompen lazos

Este martes, el mandatario saliente y entrante de la presidencia de Chile tuvieron un encuentro en el Palacio de la Moneda, sede de la República, con el fin de tratar diversos temas presidenciales entre los que se encuentra un polémico tema del cable submarino chino.

José Antonio Kast informó que le pidió al mandatario "aclarar" este tema y acusó a Gabriel Boric de "falta de información" sobre este acuerdo que involucra una disputa de concesión entre Estados Unidos y China.

Por su parte, Boric acusó de "empañar" el traspaso y aseguró la disposición de su gobierno para "continuar las conversaciones acordadas".

Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos.



Chile... — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 3, 2026

Además, indicó que "habló con el presidente electo semanas antes" para especificarle sobre diversos temas y que, después, de manera "intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno", informó.

Tras ello, intentó comunicarse insistentemente con el presidente electo pero "no por motivos de comunicación sino falta de voluntad de la contraparte, no fue posible".

Kast: "Le ponemos término al proceso de traspaso"

Tras la reciente reunión, Kast realizó una conferencia de prensa junto con sus futuros ministros e indicó que le ponía "término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando".

Confirmó la llamada previa con Boric más señaló que este le presentó una "situación compleja" y fue donde solicitó una reunión con los autoridades de ambos gobiernos.

Informó que durante la reunión de este martes, Kast solicitó una aclaración de los dichos de Boric; sin embargo, es que le puso fin al traspaso iniciado. "Nos vamos a abocar a preocupar la instalación lo más correcta, rápida y eficiente posible", precisó.

A esta hora, con el Comité Económico, que sesionará regularmente junto a los Ministros de Hacienda, Economía y Minería, Trabajo, RREE, Medioambiente, Bienes Nacionales, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura y Obras Públicas. Vamos a reconstruir Chile y a generar empleo! pic.twitter.com/IFC0woDP4v — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) March 3, 2026

A través de su cuenta oficial en X, Kast recientemente ha compartido reuniones con parte de sus comités a cargo de los ministerios. En las últimas horas ha conformado el Comité de Seguridad, Político, Social y Económico que indica va a "reconstruir Chile y a generar empleo".

La tensión política en Chile se incrementa a pocos días de la nueva toma de mando presidencial. La reciente reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast finalizó con el quiebre del proceso de traspaso.