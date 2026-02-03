Tragedia en Huánuco: Camión es aplastado por huaico y deja el saldo de al menos dos fallecidos

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La temporada de lluvias intensas en la región Huánuco ha ocasionado un fatídico hecho debido a que un huaico aplastó a un camión que a su vez provocó el fallecimiento de dos personas.

Fatal huaico acabó la vida de dos personas

La madrugada de este martes 3 de febrero, la activación de quebradas, aproximadamente a las 3 de la mañana, en el sector de Macora, distrito de Chinchao, ocasionó que se suscite un huaico de gran magnitud que terminó en un fatal hecho.

La unidad móvil se desplazaba por el kilómetro 91 de la carretera Huánuco - Tingo María, a la altura del sector Puente Voladizo, cerca de Huachipa, donde de manera imprevista fue sorprendida y aplastada por toneladas de lodo y agua.

En el interior del vehículo se encontraba el conductor junto a su acompañante, quienes lastimosamente perdieron la vida por el fuerte impacto del huaico. De acuerdo a información preliminar, este camión se dirigía a la provincia de Tingo María, en la provincia de Leoncio Prado.

Sobre ellos terminó cayendo una repentina masa de lodo, piedras y troncos cayó desde los cerros directamente contra el camión lo que provocó que las víctimas quedaran atrapadas por lo que no pudieron ponerse a salvo.

Cabe señalar, que este trágico hecho se produce en un contexto en el que se registran intensas lluvias en la zona provocando de esta manera que exista un incremento del riesgo de huaicos y derrumbes en este tramo de la vía.

Autoridades se apersonan hasta el lugar del fatídico accidente

Posteriormente, tras este fatídico accidente, acudieron hasta el kilómetro 91 de la carretera Huánuco - Tingo María, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), equipos de emergencia e inclusive pobladores del sector se sumaron para lograr rescatar a los agraviados, a través de las labores necesarias para ello acordonaron la zona y se restringió el tránsito por unas horas.

Además, las autoridades, hicieron un llamado a los transportistas y conductores a realizar viajes nocturnos y a mantenerse alertas ante posibles activaciones de quebradas, recordando que la carretera Huánuco - Tingo María presenta alta vulnerabilidad durante la temporada de precipitaciones esto tras los recientes avisos meteorológicos realizados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

Como vemos, por las intensas lluvias que vienen ocurriendo en diversas zonas de la sierra, en la región Huánuco, un huaico aplastó a un camión y ocasionó que dos personas perdieran la vida.