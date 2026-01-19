Descarrilamiento y choque de trenes dejó más de 30 fallecidos y varios heridos: España declara tres días de luto

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en España. La cifra de muertos se elevó a 39 tras el descarrilamiento y choque de trenes de alta velocidad en Adamuz. El presidente Pedro Sánchez decretó tres días de luto por el accidente ferroviario que también dejó más de 100 heridos.

Tragedia en España: Choque de trenes deja 39 muertos

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales como BBC, en la noche (7:45 hora local) del domingo 18 de enero se registró un fatídico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, en España. Los tres últimos vagones de un tren de la compañía Iryo que viajaba de Málaga a Madrid con 317 personas a bordo, descarrilaron, chocando con un tren del servicio Alvia de la empresa estatal Renfe, que circulaba por la vía contigua en sentido inverso.

Este impacto provocó que los dos primeros vagones del tren estatal también descarrilaran y cayeran por un terraplén de unos cuatro metros de profundidad, lo que dificultaría las labores de rescate de la policía y demás miembros del sistema de emergencias españolas que acudieron a la zona del siniestro.

Pese a que en un inicio se reveló que el accidente dejó 21 fallecidos, la cifra se elevó este lunes 19 de enero a 39 personas sin vida y al menos 123 heridos, 25 de ellos de gravedad. Cabe destacar que estos datos pueden variar conforme avancen las diligencias.

🇪🇸 Tragedia ferroviaria en España: cuatro menores en estado grave tras el choque de trenes



⚫ Ya son 39 los muertos



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/xVmDGf6OTw — C5N (@C5N) January 19, 2026

Decretan tres días de luto en España

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz como consecuencia del accidente ferroviario. Además, las autoridades de ese país expresaron su pesar por las muertes de sus compatriotas y pidieron la celeridad de las investigaciones para determinar las causas exactas que provocaron esta tragedia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ocultó su desconcierto al calificar el siniestro de "tremendamente extraño", subrayando que se trata de un tramo sin curvas cerradas ni pendientes pronunciadas donde, sobre el papel, la probabilidad de un descarrilamiento simultáneo era mínima. Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales expresó:

"Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso".

Seguidamente, en una conferencia de prensa, el mandatario reiteró que "el impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo" y que, debido a las pérdidas irreparables, se ha decretado tres días de luto a nivel nacional.

"Vamos a dar con la verdad, conocer la respuesta del origen de la tragedia (...) Decretaremos tres días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy que durará hasta el jueves en la medianoche", puntualizó Sánchez.

🔴 EN DIRECTO



Declaraciones del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, desde Adamuz, Córdoba. https://t.co/QCTDPMN1sX — La Moncloa (@desdelamoncloa) January 19, 2026

Perú se pronuncia tras tragedia en España

El Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad al gobierno y población de España tras el fatal accidente ferroviario ocurrido la noche de ayer.

"El Perú expresa al pueblo y al Gobierno de España su sentida solidaridad por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero, que ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y dejado personas heridas. Transmitimos nuestras condolencias a las familias de las víctimas", indicó la Cancillería.

El Perú expresa al pueblo y al Gobierno de España su sentida solidaridad por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero, que ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y dejado personas heridas. Transmitimos nuestras condolencias a las familias de las víctimas. pic.twitter.com/VdcrzO5kfN — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 19, 2026

El descarrilamiento y choque de dos trenes dejó al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. El presidente de España, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto en su país por esta tragedia ferroviaria.