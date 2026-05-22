Crisis en Bolivia: EE.UU. y 12 países de Latinoamérica respaldan a Rodrigo Paz y condenan violencia en protestas

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de EE.UU. y doce países de Latinoamérica que son aliados del Escudo de las Américas manifestaron su "profunda preocupación" ante las masivas protestas ciudadanas en Bolivia y expresaron su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz.

La declaración se encuentra refrendada por Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y la propia Bolivia, que forma parte de esta alianza creada por Donald Trump. Otros de los países firmantes son Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago.

Escudo de las Américas condena protestas en Bolivia

En un comunicado conjunto, los miembros del Escudo de las Américas expresaron su rechazo a las manifestaciones y los bloqueos de carreteras en Bolivia, señalando que buscan "subvertir un orden democrático".

En ese sentido, los países firmantes de la declaración solicitan que los ciudadanos bolivianos en las calles expresen sus reclamos "de manera pacífica" y puntualizan que el gobierno boliviano tiene el derecho de proteger el orden público ante situaciones de violencia.

"Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas. Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público dentro del marco de la ley. ", se lee en el comunicado, difundido por la Embajada de EE.UU.

El Escudo de las Américas se mantiene unido junto al presidente @Rodrigo_PazP y al gobierno constitucional de Bolivia. Rechazamos cualquier intento de reemplazar la democracia mediante vías no institucionales. El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de... — Embajada de EE.UU. (@laembajada) May 21, 2026

Manifiestan su respaldo al presidente Rodrigo Paz

Los países firmantes del acuerdo también expresaron su apoyo al presidente boliviano Rodrigo Paz indicando que su gestión pretende "reparar la economía y las instituciones deterioradas heredadas tras años de mala gestión". En ese sentido, señalan que se encuentran brindado por asistencia humanitaria a país de América del Sur.

"El Escudo de las Américas está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en todo el Hemisferio Occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región", concluye la carta.

La mayoría de manifestaciones en Bolivia se concentran en La Paz. Cientos de ciudadanos, campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros se encuentran protestando en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas. La situación ha ocasionado muertes por falta de atención médica y un golpe en el abastecimiento de combustible.

En conclusión, la declaración conjunta del Escudo de las Américas, liderada por el gobierno de Donald Trump, consolida un firme respaldo internacional al régimen de Rodrigo Paz mientras que condena el desarrollo de las protestas