Primera dama de Ecuador desata polémica por conseguir su título en un solo semestre: Noboa sale en su defensa

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La obtención del título universitario de Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, ha desatado una intensa polémica en el país. La esposa del presidente Daniel Noboa anunció en redes sociales que culminó sus estudios en Comunicación en la Universidad Hemisferios tras un solo semestre, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso.

Noboa sala a defenderla

Ante la ola de críticas, el presidente Noboa rompió el silencio mediante una carta pública donde, entre otros temas, aseguró que el título de su esposa fue "legalmente obtenido".

En la misiva dirigida al país, subrayó que "el título no hace a la persona" y recordó que, pese a sus propios cuatro títulos en universidades de prestigio, lo que lo llevó a la presidencia fueron la disciplina, la empatía y el amor por su país. Noboa destacó además la trayectoria de Valbonesi en labores sociales, acompañando a mujeres vulnerables y representando al país en espacios internacionales.

Carta de Daniel Noboa al país.

¿Cómo Valbonesi obtuvo su título en menos de 9 meses?

La polémica comenzó el 13 de mayo, cuando Valbonesi anunció que había terminado sus estudios en Comunicación. Los internautas señalaron que habían transcurrido menos de nueve meses desde su inscripción, pese a que la carrera suele durar al menos cuatro años.

La primera dama respondió en Instagram que le sorprendía ver cómo aún hay personas que "no les gusta ver a una mujer avanzar, salir adelante o cumplir sus metas", defendiendo su logro como fruto de esfuerzo y compromiso.

La casa de estudios aclaró a través de un comunicado en su página oficial, que Valbonesi accedió a un proceso de Validación de Trayectoria Profesional (VTP), mecanismo aprobado por el Consejo de Educación Superior que permite reconocer experiencia laboral como equivalente a cursos o asignaturas.

En su caso, la validación fue parcial, por lo que debió matricularse como alumna regular para completar las materias pendientes. El Consejo de Facultad de Comunicación determinó que debía cursar un semestre adicional para obtener el título.

El caso de Lavinia Valbonesi abre un debate sobre los mecanismos de validación profesional en Ecuador y la percepción pública de los títulos universitarios. Mientras sus críticos cuestionan la rapidez del proceso y la legitimidad del resultado, sus defensores resaltan que se trata de un procedimiento legal y que la primera dama ha demostrado compromiso social más allá de lo académico.

La intervención de Daniel Noboa, defendiendo a su esposa, busca cerrar la polémica, aunque el tema seguirá generando discusión en la opinión pública.