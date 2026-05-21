La tecnología llega a las iglesias: Fieles ya pueden dar limosna con tarjeta y celular

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Con el avance de la tecnología, diversos lugares se encuentran actualizándose con servicios adaptados a las necesidades de la población. Por esta razón, las iglesias están aceptando la tradicional limosna con nuevos métodos de pago como tarjeta o celular.

Iglesias ahora cuentan con herramientas digitales para dar limosna

Uno de los lugares más emblemáticos de la iglesia católica, el Vaticano continúa avanzando en el desarrollo digital en favor de los usuarios. Por esta razón, ahora permite que los fieles realicen limosnas mediante pagos electrónicos y sistemas contactless.

Esta nueva modalidad ya se encuentra disponible en varios templos y espacios oficiales de la Santa Sede, incluso, se han instalado terminales digitales en lugares específicos para facilitar las donaciones sin necesidad de usar efectivo.

Los sistemas implantados buscan adaptar esta tradición hacía nuevos hábitos digitales.

Como se puede ver en la imagen, esta medida posee una selección de monedas en las que los creyentes y turistas pueden efectuar sus donaciones. Incluso, se habría dado debido a que cada vez se utiliza menos dinero físico y los visitantes optan por tarjetas de crédito o débito.

Este tipo de dispositivos electrónicos fueron colocados cerca de áreas de oración y de los espacios destinados a las ofrendas. Incluso, este procedimiento es similar al de cualquier compra digital solo se acerca la tarjeta o teléfono y se completa la operación.

¡ADIÓS AL EFECTIVO! EL VATICANO SE ACTUALIZA Y YA PERMITE DAR LIMOSNA CON TARJETA Y CELULAR💳



¿Te imaginas ir a misa y que el monaguillo te pase la terminal para pagar con tarjeta? 💳😱



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El sistema contactless, también llamado 'sin contacto' también busca mantener vigente la práctica de la limosna en una era marcada por la digitalización de servicios y el uso masivo de billeteras virtuales.

Transformación digital en la Iglesia Católica

La implementación de pagos electrónicos forma parte de un plan más amplio de modernización tecnológica impulsado por el Vaticano. En los últimos años, la Iglesia Católica ha fortalecido sus servicios digitales mediante transmisiones religiosas en línea.

Con estas acciones, el Vaticano busca combinar tradición y tecnología para acercarse a las nuevas generaciones y facilitar la participación de los creyentes en la vida espiritual y económica de la comunidad católica.

El uso de terminales digitales refleja cómo instituciones históricas también están adaptándose a las tendencias tecnológicas globales. Así, las donaciones religiosas ingresan a una nueva etapa digital en la que los fieles pueden aportar de manera inmediata, segura y sin utilizar efectivo.

Para muchos fieles, esta innovación representa una forma más práctica y accesible de colaborar con las actividades de la Iglesia durante sus recorridos por los principales templos y lugares religiosos de Roma.