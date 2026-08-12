Conocida influencer muere en accidente de helicóptero en Brasil junto a su madre y abuela

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una reconocida influencer de 17 años, murió este 8 de agosto tras el accidente de un helicóptero turístico en Río de Janeiro, Brasil. En la aeronave también viajaban su madre Wendy Manrique y su abuela Rocío Cubillos, quienes fallecieron junto al piloto este sábado.

El viaje turístico terminó en tragedia

El accidente ocurrió cerca de Vista Chinesa, una zona boscosa de Río de Janeiro, durante un recorrido turístico de aproximadamente 20 minutos. La familia se encontraba de vacaciones en Brasil y el vuelo buscaba ofrecer una vista aérea del Cristo Redentor desde la aeronave durante vacaciones.

Sofia Murillo tenía más de 250.000 seguidores entre Instagram y TikTok, donde publicaba contenidos relacionados con belleza, productos cosméticos y confianza personal. La joven residía en Bogotá y realizaba su primer viaje a Brasil, país que, según su padre, representaba uno de sus sueños personales también.

El padre de la joven, Diego Murillo, contó que recibió una llamada de su hermano para informarle sobre el accidente. La influencer buscaba transmitir confianza mediante sus publicaciones y quería que sus seguidores se sintieran únicos. También recordó su viaje entonces.

#TERRIBLE. Al menos cuatro personas, entre las que se encuentran tres colombianas, perdieron la vida de forma trágica tras la caída de un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso ubicada en la región de Vista Chinesa, en el b/Alto da Boa Vista de Río de Janeiro, Brasil.... pic.twitter.com/0x584TyqzX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 9, 2026

Investigan las causas del accidente

El helicóptero era operado por Voo Rio Panorâmico y transportaba a cuatro personas. Además de Sofía, Wendy Manrique, de 37 años, y Rocío Cubillos, de 59, murió el piloto Alessandro Rocha. La aeronave cayó en una zona forestal cercana al mirador de Vista Chinesa.

El siniestro fue reportado alrededor de las 11:11 de la mañana del sábado 8 de agosto. Tras el impacto, se produjo un incendio en la ladera boscosa, mientras los equipos de emergencia acudían al lugar. La ubicación remota dificultó las labores de rescate en esa zona.

Las autoridades brasileñas mantienen abiertas las investigaciones para establecer qué provocó la caída del helicóptero. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos y la Policía Civil de Río de Janeiro participan en las diligencias para determinar las circunstancias.

La adolescente falleció en el siniestro.

Familiares de Sofía viajaban también por Brasil y esperaban realizar otro recorrido en helicóptero. Según el reporte citado por People, se encontraban en el hangar cuando conocieron la noticia del accidente a través de informaciones difundidas por medios locales. La familia permanecía allí antes de conocer la tragedia.

El accidente dejó cuatro personas fallecidas y afectó a tres integrantes de una misma familia colombiana. Sofía Murillo, su madre Wendy Manrique y su abuela Rocío Cubillos murieron en el lugar, mientras las autoridades continúan reuniendo información sobre el vuelo turístico allí.