España en llamas: Incendios forestales azotan varias comunidades, arrasan con hectáreas y obligan a evacuar a miles de personas

España viene siendo víctima de llamas en varios puntos de su territorio, lo que obligó a entrar en acción a las unidades de los servicios de emergencia y a miles de personas a abandonar sus viviendas.

Incendios forestales azotan España

El norte de España, Castilla y León, Galicia y Navarra, se encuentran luchando contra los incendios forestales, que son considerados los más graves del año. Al respecto, hubo diez siniestros activos en distintas zonas desde el fin de semana, miles de habitantes han sido evacuados de sus hogares, mientras prosiguen los esfuerzos para controlar las llamas.

En tal sentido, las localidades afectadas con mayor intensidad fueron las provincias de Castilla y León, Zamora y Ourense. En esta última, se ha quemado 3 mil hectáreas por un incendio en Chandrexa de Queixa.

Y finalmente Las Médulas ardieron...

Y con ellas no solo un gran patrimonio, también cientos de castaños centenarios, varias casas y recuerdos de vecinos y el corazon de prácticamente todos los bercianos... Siempre la comarca olvidada#Leon #ElBierzo #Incendio

Cr: @Quinito_Foto pic.twitter.com/1749zowlGf — sh⩜⃝scum (@Ana_GR9) August 10, 2025

Cabe destacar, que las autoridades informaron que al menos seis incendios forestales han arrazado con la provincia Castilla y León. En dicha zona, ,más de 850 residentes fueron evacuadas en el pueblo de Yeres. En esta zona, el paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad desde 1997, se vio afectado por las llamas, sin embargo, el rápido despliegue de bomberos ha logrado estabilizar su flanco noreste.

Dos mil personas evacuadas

En la localidad de Tarifa, en Cádiz, las autoridades ordenaron el desalojo preventivo de unas 2 mil personas, luego de que las llamas avancen hacía la urbanización de Atlanterra. Asimismo, procedieron al alejamiento preventivo de residentes de Montaña de Los Alemanes y de las localizadas al pie de la Sierra de la Plata.

Una situación similar se suscitó en León en donde mil 700 habitantes de siete municipios también fueron evacuados después de un incendio ocasionado en la localidad de Molezuelas de Carballeda, en Zamora, que traspasó la provincia.

De igual manera, las llamas han desatado el pánico en Madrid, al desatarse un siniestro en Tres Cantos, localidad que se sitúa en el norte de la capital de España. Cabe señalar que el fuerte incendio, obligó a que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se despliegue y evacue dos urbanizaciones.

#LoÚltimo



Incendio forestal fuera de control en Madrid fuerza evacuaciones



Incendio forestal fuera de control en Madrid fuerza evacuaciones

Encuentra más información en la WEB ►

Presidente de España se pronuncia

El presidente de España, Pedro Sánchez, recurrió a su cuenta oficial de "X" para pronunciarse sobre los incendios forestales. El mandatario se solidarizó con las personas afectadas.

Pendiente de la evolución de los incendios forestales en Navarra y Castilla y León, con la @UMEgob desplegada ya en Zamora y León.



Mi solidaridad con todos los vecinos afectados y el agradecimiento, una vez mas, a los efectivos desplegados.



Mucha precaución. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 10, 2025

De esta manaera, incendios forestales, en plena ola de calor, azotan España y obligan a ciudadanos a evacuar. Además, las unidades de servicios de emergencia entraron en acción para extinguir las llamas.