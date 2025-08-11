RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Son los más graves del año

España en llamas: Incendios forestales azotan varias comunidades, arrasan con hectáreas y obligan a evacuar a miles de personas

La ola de calor azota España provocando grandes incendios forestales en diversas zonas del país. Los siniestros han arrasado con varias hectáreas y ocasionaron que más de mil personas abandonen sus hogares.

España en llamas: Incendios forestales azotan varias comunidades, arrasan con he
España en llamas: Incendios forestales azotan varias comunidades, arrasan con he (Foto: Composición Exitosa)

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/08/2025

España viene siendo víctima de llamas en varios puntos de su territorio, lo que obligó a entrar en acción a las unidades de los servicios de emergencia y a miles de personas a abandonar sus viviendas

Incendios forestales azotan España

El norte de España, Castilla y León, Galicia y Navarra, se encuentran luchando contra los incendios forestales, que son considerados los más graves del año. Al respecto, hubo diez siniestros activos en distintas zonas desde el fin de semana, miles de habitantes han sido evacuados de sus hogares, mientras prosiguen los esfuerzos para controlar las llamas.

En tal sentido, las localidades afectadas con mayor intensidad fueron las provincias de Castilla y León, Zamora y Ourense. En esta última, se ha quemado 3 mil hectáreas por un incendio en Chandrexa de Queixa.

Cabe destacar, que las autoridades informaron que al menos seis incendios forestales han arrazado con la provincia Castilla y León. En dicha zona, ,más de 850 residentes fueron evacuadas en el pueblo de Yeres.  En esta zona, el paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad desde 1997, se vio afectado por las llamas, sin embargo, el rápido despliegue de bomberos ha logrado estabilizar su flanco noreste.

Dos mil personas evacuadas

En la localidad de Tarifa, en Cádiz, las autoridades ordenaron el desalojo preventivo de unas 2 mil personas, luego de que las llamas avancen hacía la urbanización de Atlanterra. Asimismo, procedieron al alejamiento preventivo de residentes de Montaña de Los Alemanes y de las localizadas al pie de la Sierra de la Plata.

Una situación similar se suscitó en León en donde mil 700 habitantes de siete municipios también fueron evacuados después de un incendio ocasionado en la localidad de Molezuelas de Carballeda, en Zamora, que traspasó la provincia. 

De igual manera, las llamas han desatado el pánico en Madrid, al desatarse un siniestro en Tres Cantos, localidad que se sitúa en el norte de la capital de España. Cabe señalar que el fuerte incendio, obligó a que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se despliegue y evacue dos urbanizaciones.

Presidente de España se pronuncia

El presidente de España, Pedro Sánchez, recurrió a su cuenta oficial de "X" para pronunciarse sobre los incendios forestales. El mandatario se solidarizó con las personas afectadas.

De esta manaera, incendios forestales, en plena ola de calor, azotan España y obligan a ciudadanos a evacuar. Además, las unidades de servicios de emergencia entraron en acción para extinguir las llamas.

