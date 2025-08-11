Tenista francés sucumbió al calor de Estados Unidos: Arthur Rinderknech se desplomó en pleno partido

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un momento de preocupación se vivió este lunes 11 de agosto durante el partido por la ronda de 32 del Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos. El tenista francés Arthur Rinderknech perdía ante Felix Auger-Aliassime y en uno de los games, se desplomó, producto de un golpe de calor.

El calor alcanzó los 33 grados

Cuando se jugaba el tercer game del segundo set, el jugador galo buscó la sombra y se tumbó en el suelo boca arriba. De inmediato, su rival canadiense se acercó para ver cómo estaba, y al verlo desorientado, llamó al juez de silla para que interrumpiera el partido y llame al servicio médico.

Arthur Rinderknech sufrió el calor en Cincinnati 😟pic.twitter.com/D4Lgz8as91 — Set Tenis (@settenisok) August 11, 2025

Los 33° que se registraron en esta ciudad de Ohio, provocó esta situación con Rinderknech, quien tras ser revisado y estabilizado, decidió continuar en la cancha. Sin embargo, no pudo recuperar el ritmo y sufrió un quiebre y al quedar 4-2 abajo, decidió abandonar y perder por 'Walk Over'.

Este encuentro disputado en la Champions Court del complejo Lindner Family Tennis Center, comenzó un poco después de las 11.00 de la mañana. En este momento, previo al mediodía, el calor alcanza su punto cumbre y genera un desgaste extra en los deportistas.

Caso similar con Medvédev

El golpe de calor que sufrió Arthur Rinderknech, fue una consecuencia de un aviso que dejó Daniil Medvédev el último domingo. El ruso, que terminó cayendo en su duelo de ronda de 64 frente a Adam Walton, sintió las inclemencias del clima tórrido en Cincinnati.

Medvédev refrescándose durante su partido.

A un cambio de lado en el tercer set, el moscovita de 29 años se sentó en su silla, se quitó el polo y se colocó dos toallas mojadas amarradas en la cabeza. Esto con el objetivo de refrescarse, pero que finalmente no tuvo un efecto en su rendimiento, que no le ayudó a levantar el encuentro.

En el fútbol se tomó medidas

El verano en Estados Unidos deja temperaturas por encima de los 30 grados. Durante el último Mundial de Clubes, jugado en este país entre los meses de junio y julio, se debió colocar ventiladores gigantes en los banquillos que refrescaban a los futbolistas. Del mismo modo, se aplicó la pausa de rehidratación o 'cooling break'.

De esta forma, el calor vuelve a ser protagonista en el deporte, en este caso en el tenis, con el francés Arthur Rinderknech que sufrió las inclemencias del clima. El tenista no pudo acabar su partido tras verse afectado por las altas temperaturas en Estados Unidos.