SJL: ¡Indignante! Adulta mayor pierde la vida tras ser atropellada por patrullero de serenazgo

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho ocurrió sobre la tarde de este lunes 11 de agosto en el distrito de San Juan de Lurigancho. Alrededor de las 3:00 p.m., un patrullero del serenazgo de la municipalidad del mencionado distrito atropelló a una adulta mayor en la avenida Gran Chimú ocasionándole la muerte horas después.

Adulta mayor muerte tras ser atropellada por patrullero de serenazgo

Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo observar el precisó momento en que este vehículo impacta contra Olga Donayre de 75 años quien se encontraba transitando con total normalidad por esta vía. El hecho se dio exactamente en el cruce de la avenida gran Chimú con la calle Las Huacas.

La mujer, que atendía un puesto comercial en la zona, intentó cruzar la pista cuando fue impactada violentamente por este patrullero municipal de placa EUI 482. Lamentablemente, la adulta mayor no fue atendida con la rapidez necesaria ya que estuvo tendida en el pavimento durante varios minutos hasta que fue trasladada a una clínica cercana.

Hijo de la fallecida arremete contra la Municipalidad de SJL

Exitosa acudió hasta el lugar de los hechos y pudo conversar con el hijo de la mujer fallecida, Segundo Alcides. El afectado exigió justicia para su madre y arremetió contra la Municipalidad de San Juan de Lurigancho acusándolos de no aplicar los filtros necesarios para la contratación de su personal.

"Quiero justicia para mi madre porque esto más parece un homicidio. No sé que clase de choferes contra la Municipalidad y aún no se hacen presente para hacerse responsable por el acto imprudente de ese conductor", indicó a nuestras cámaras.

A su vez, el hijo de la víctima lamentó que una de las clínicas a las que fue llevada su madre, aún con vida, rechazaron su atención sin motivo alguno. Lamentablemente, al ser atendida en otro nosocomio, los médicos no pudieron hacer nada ya que contaba con una hemorragia interna que no pudieron detener.

"Mi madre la han tenido más de media hora tendida en el piso sin auxiliar. La trasladaron a la Clínica La Luz que se encuentra cerca donde no la quisieron atender y luego la llevaron a la San Juan Bautista donde trataron de reanimarla. Lamentablemente falleció porque llegó botando sangre por la nariz, boca y cabeza por el impacto del vehículo", añadió.

De esta manera, una adulta mayor de 75 años perdió la vida en San Juan de Lurigancho tras ser atropellada por un patrullero de serenazgo en la avenida Gran Chimú.