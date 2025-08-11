RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Alerta mundial!

Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán el viernes 15 de agosto para abordar la guerra en Ucrania

Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, se reunirán este viernes 15 de agosto en Alaska para abordar el conflicto en Ucrania. Zelenski ya dijo que "no entregará sus tierras".

Donald Trump y Vladímir Putin.
11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/08/2025

La espera terminó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes 11 de agosto que en cuatro días sostendrá una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putín, en Alaska

En diálogo con la prensa desde la Casa Blanca, el mandatario norteamericano confirmó el encuentro por primera vez desde 2018, cuando se reunieron en el marco de la Cumbre del G20 desarrollada en Japón. 

¿Qué temas abordarán? 

Desde Washington, el republicano confirmó la reunión con la fase "voy a Rusia el viernes". Del mismo modo, destacó el gesto del titular del Kremlin en visitar parte de su territorio para llevar a cabo el encuentro que atraerá la mirada de todo el mundo. 

"Me pareció muy respetuoso que el presidente de Rusia viniera a nuestro país en lugar de que nosotros fuéramos a su país o incluso a un país de terceros", manifestó Trump. 

Sobre la agenda que tendrán ambos líderes mundiales, la principal es sin duda la guerra en Ucrania, la cual empezó en 2022. En esa línea, Trump manifestó que tratará de recuperar algo de territorio para el mencionado país y que una reunión futura podría incluir también al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, descartando su participación en el encuentro de este viernes. 

Por parte de Rusia, el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, señaló que ambos mandatarios intentarán lograr "una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana".

Presidente ucraniano responde 

Una las "metas" más importantes que tendría Vladímir Putin sería concretar un alto al fuego en territorio ucraniano, el cual le permitiría mantener el control de Crimea y tomar posesión de toda la región del Donbás, en el este de Ucrania, compuesta por Donetsk y Luhansk

Como de su estrategia para evitar la "victoria rusa", previamente el miércoles 13 de agosto, Donald Trump se reunirá con Zelenski; así como, con el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además, estarán presentes los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia.

Como era de esperarse, el mandatario ucraniano reaccionó casi al unísono de confirmarse la reunión, aseverando que "no entregará sus tierras a los ocupantes" y que su país "no recompensará a Rusia por lo que ha perpetrado".

De esta manera, ambos líderes mundiales sostendrán el espero encuentro en Alaska, donde Ucrania será el gran tema a tratar.  

