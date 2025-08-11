Donald Trump compara el crimen en Washington con el de Lima: "¿Quieren vivir en un lugar así? No lo creo"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció que asumirá el control policial de Washington, luego de asegurar que el crimen en la capital estadounidense está tomada por ''turbas errantes de jóvenes desenfrenados'' y comparar el nivel de criminalidad con algunas ciudades de América Latina, entre ellas, Lima.

Anuncia nuevas medidas de seguridad

Durante su última conferencia ante los medios, el mandatario mencionó que la tasa de homicidios en Washington se ha desbordado y es mayor a la de los "peores lugares del mundo". Por ello, anunció que el control policial de esta ciudad recaerá en sus manos poniendo al departamento policial bajo orden federal. El líder republicano comentó que desplegará a 800 efectivos de la Guardia Nacional para efectuar esta nueva medida.

El gobierno tomó esta decisión en base a un cuadro comparativo de las capitales con más homicidios del mundo, según su registro gubernamental, donde se observa a Washington encabezando la lista.

"La cifra de Washington está dos veces por encima de Bagdad, ciudad de Panamá, Brasilia, San José de Costa Rica, Bogotá; donde hay problemas graves de drogas, Ciudad de México; Lima, Perú, en todos los casos duplicamos o triplicamos sus estadísticas. ¿Ustedes quieren vivir en un lugar así? No lo creo ", aseveró.

Responsabiliza del caos a pandillas juveniles

Asimismo, el presidente Trump mencionó que los criminales y pandillas de bandas juveniles son los causantes del caos en la ciudad e indica que en 25 años no se ha visto una tasa de criminalidad tan alta por culpa de los delincuentes.

"La tasa de homicidios en Washington, es más alta que las de Bogotá, Colombia, Ciudad de México y otros lugares de los que se habla como los peores lugares del mundo. Ha llegado a su nivel más alto en 25 años ´´probablemente, indicó el mandatario.

La delincuencia juvenil ha aumentado en los últimos años en la capital estadounidense, por lo que durante la conferencia se mencionó cambiar una normativa para recrudecer penas contra los jóvenes de 14 a 17 años que están cometiendo crímenes a mano armada. Esta medida fue comunicada por la fiscal distrital de Washington, Jeannie Pirro.

El presidente Donald Trump está agravando las medidas contra la delincuencia en Washington, al asegurar que su índice de criminalidad supera la de otras peligrosas ciudades del mundo como la ciudad de Lima. Por ello, ahora controlara la policial de la ciudad de Washington con la ayuda de la Guardia Nacional.